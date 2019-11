Bielefeld (WB/hz). Das Strafverfahren gegen die vier schweigenden Mitglieder des Bielefelder Drogenkartells ( diese Zeitung berichtete mehrfach ) entwickelt sich immer mehr zu einem reinen Indizienprozess. Am Montag wurde mit Spannung Taylan C., das fünfte Mitglied des Kartells, vor der 3. Großen Strafkammer des Landgerichtes erwartet.

Doch der bereits zu acht Jahren Haft verurteilte Hauptbelastungszeuge der Staatsanwaltschaft kam nicht. Taylan C., der noch vor wenigen Wochen bei seinem Prozess sich selbst und die anderen vier Kartellmitglieder eines Bielefelder Jesidenclans massiv belastet hatte, verbrachte am Montag seinen 32. Geburtstag in Haft in einer Gefängniszelle.

Der Bielefelder machte angesichts des noch nicht rechtskräftigen Urteils gegen ihn von seinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch. Der 32-Jährige habe sich als eine Art Kronzeuge der Anklage gesehen, daher mit einer wesentlich geringeren Haftstrafe gerechnet und fühle sich angesichts des Urteils von acht Jahren von der Justiz »über den Tisch gezogen«, hieß es im Landgericht.

Wie berichtet, hat der Verteidiger von Taylan C. Revision zum Bundesgerichtshof (BGH) gegen die vom Landgericht Bielefeld verkündete Haftstrafe eingelegt. Eine Entscheidung des BGH wird es voraussichtlich erst im kommenden Jahr geben.

Zudem wurde bekannt, dass der als hochkriminell bekannte Clan M., zu dem die vier angeklagten Drogenkartell-Mitglieder gehören, nicht mehr in Bielefeld wohnen soll. Der langjährige Stammsitz der für Mord, Rauschgift und illegalen Waffenbesitz bekannten jesidisch-kurdischen Familie sei verkauft worden. Im September seien die nicht inhaftierten Mitglieder der überwiegend von Hartz IV lebenden Großfamilie aus ihrem mehrstöckigen Haus in der Innenstadt nahe der Jöllenbecker Straße ausgezogen.

Zumindest ein Teil des Clans soll jetzt in einem neuen Eigenheim in Spenge wohnen. Dieses Haus ist der Polizei gut bekannt: Bei der Razzia gegen das Drogenkartell Mitte März wurden im Gebäude in Spenge Geräte zum Bau einer Marihuanaplantage beschlagnahmt.