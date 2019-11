Meisterkoch Patrick Büscher (rechts) mit seinem Coach Frank Rosin: Der Bielefelder will ins Halbfinale von »The Taste« einziehen. Foto: Sat.1

Von Arndt Wienböker

Bielefeld (WB). Patrick Büscher ist so richtig auf den Geschmack gekommen. Der Meisterkoch aus Bielefeld darf sich berechtigte Hoffnungen machen, bei der bekannten Sat.1-Show »The Taste« das Finale zu erreichen.

Im Viertelfinale an diesem Mittwoch (20.15 Uhr) kämpft der 38-Jährige um den Einzug ins Halbfinale, als Gewinner fühlt er sich aber bereits jetzt: »Das alles ist gigantisch, ein Heidenspaß. Die Teilnahme an der Sendung hat sich in allen Belangen gelohnt.«

Neun von 16 Kandidaten, die unter mehr als 1000 Bewerbern einen Platz in den Teams der vier Star-Köche Frank Rosin, Alexander Herrmann, Tim Raue und Maria Groß ergattern konnten, sind noch im Rennen. Acht kommen ins Halbfinale, sechs in das große Finale, das am 27. November bei Sat.1 ausgestrahlt wird. Der Sieger erhält ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch.

»Ich würde es sofort wieder machen«

Patrick Büscher, der im Team von Frank Rosin kocht, weiß zwar schon seit einiger Zeit, wohin die Reise für ihn geht (alle Sendungen wurden aufgezeichnet), verraten darf er aber nichts. »Ich würde es auf jeden Fall sofort wieder machen«, versichert der Bielefelder: »Das ist ein super Format, ehrlich und professionell. Ich habe so viel gelernt, das kann mir keiner mehr nehmen.«

Neben den kulinarischen Erfahrungswerten habe er hinter den Kulissen wichtige Kontakte knüpfen können. »Zum Beispiel mit Spitzenköchen, die ich sonst wohl nie kennengelernt hätte.« Unter den Kandidaten selbst herrsche eine familiäre Atmosphäre. Büscher: »Wir sind 16 Kumpels und keine Konkurrenten.« Mit Teilnehmer Marko (Team Frank Herrmann) habe sich während der mehrwöchigen Dreharbeiten sogar eine echte Freundschaft entwickelt. »Wir sind fast schon beste Kumpels und telefonieren regelmäßig.«

Die Teilnahme an der Koch-Show, in der die Hobby- und Profiköche das jeweilige Motto der Sendung auf einem kleinen Genuss-Löffel präsentieren müssen, habe sich auch bereits beruflich ausgezahlt. »Ich werde plötzlich an der Tankstelle angesprochen, und wildfremde Menschen wollen ein Foto mit mir. Das ist schon cool«, schmunzelt Patrick Büscher.

Großer Andrang beim Public Viewing

In seinem Restaurant »Büscher’s« in Bielefeld-Quelle, das er gemeinsam mit seiner Frau Karina und Schwiegervater Andreas betreibt, herrscht seit Beginn der TV-Ausstrahlung großer Andrang. »An den Wochenenden sind wir seitdem nahezu ausgebucht«, freut sich der Meisterkoch. Und zu den Public Viewings, die das Restaurant immer mittwochs zur Sat.1-Sendezeit anbietet, würden auch immer mehr Leute kommen. »Am Anfang waren es 14, letzte Woche 58.« Das bedeutet Küchen-Stress für den 38-Jährigen, denn Patrick Büscher bereitet jedem Public-Viewing-Gast den Essenslöffel zu, mit dem er in der jeweiligen Sendung die Jury und einen prominenten Gastjuror zu überzeugen versucht.

Das wiederum hat bislang Woche für Woche nahezu optimal geklappt. Der Bielefelder bekommt von den Star- und Sterneköchen regelmäßig viel Lob für seine kulinarischen Kreationen. Im heutigen Viertelfinale geht es im Teamkochen, das immer dem Solokochen vorgeschaltet ist, um Spezialitäten aus aller Welt. Auf den Losen stehen Spanien, Thailand, Dänemark und Peru. »Das ist Anspannung pur. Es ist mental extremst anstrengend, unter dem Zeitdruck und mit den vielen Leuten am Set immer wieder aufs Neue das Thema bestmöglich auf den Löffel zu bringen.« Doch auch diesbezüglich hat Patrick Büscher eine gewisse Routine erlangt. »Ich habe festgestellt, dass Fernsehen mein Ding ist. Eine super Zeit, einfach sensationell. Ich genieße das alles total.«