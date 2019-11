Von Jens Heinze

Für die 188 Taten verurteilte das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Kirsten Reichmann den Angeklagten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren. Der Mann, der einen Teil der Taten an seinem früheren Wohnsitz in Bielefeld begangen hatte, wurde nach der Urteilsverkündung umgehend dahin gebracht, wo er her kam: Ins Flensburger Gefängnis.

Der 36-Jährige Deutsche hat im Rahmen seiner kriminellen Karriere mittlerweile die Justiz in halb Deutschland beschäftigt. Ob Hamburg, Hannover, Düsseldorf oder Bielefeld – überall ist der ehemalige Bielefelder aktenkundig. Zwölf Einträge umfasst sein Strafregister, davon acht Verurteilungen wegen Betrügereien. Erst am 8. April dieses Jahres war der Mann mit abgebrochener Handwerkerlehre vom Amtsgericht Bielefeld wegen Betruges verurteilt worden. Er hatte unter anderem über eine bekannte Internet-Verkaufsplattform abgelaufene Gutscheine eines namhaften Elektronikfachmarktes verhökert. Auch versuchte der 36-Jährige, gefälschte Überweisungen einzulösen. Dafür kassierte der Ex-Bielefelder unter Einbeziehung eines Strafbefehls der Hannoveraner Justiz 16 Monate Haft. Die verbüßt er nun in Flensburg.

Steilvorlage für die Kripo: Angeklagter gab für Lieferung seinen Namen an

Die Ticketmasche mit der Deutschen Bahn, die der Angeklagte vom 23. August 2014 bis zum 18. März 2016 in 188 Fällen betrieb, war einträglich, aber ziemlich dumm aufgezogen. Bei Online-Käufen über das Internet gab der 36-Jährige gefälschte Namen und Kontoverbindungen unter anderem aus Bielefeld ein. »Im Einzelfall wurden Bahntickets für mehr als 1700 Euro bestellt«, sagte Oberstaatsanwalt Martin Temmen in seinem Plädoyer. Das Dumme an der gut laufenden Masche: Die Fahrkarten und Sitzplatzreservierungen ließ sich der Angeklagte unter der Angabe seines echten Namens zuschicken. So musste die Kripo nicht lange suchen, als die Taten mit 44.199 Euro Schaden schließlich aufflogen.

Und warum hat der Ex-Bielefelder das gemacht? Wegen seiner schweren Kindheit, wie der Mann vor dem Schöffengericht berichtete. Er sei das »schwarze Schaf« seiner Familie und habe nach dem Tod seiner Mutter vor elf Jahren völlig den Boden unter den Füßen verloren. Vor dem prügelnden Stiefvater habe er sich bei einem achtjährigen Jugendhilfe-Aufenthalt im afrikanischen Namibia in Sicherheit gebracht. Als er als 20-Jähriger nach Deutschland zurück kehrte, begannen die Straftaten.

Betrüger stand zur Tatzeit unter Führungsaufsicht und Bewährung

Mit den ergaunerten Tickets der Deutschen Bahn will der Angeklagte zum einen Freunde und Bekannte zu Reisen eingeladen haben, um diese zu beeindrucken. Andere Fahrkarten will der Serienbetrüger verkauft haben. Er habe das Geld gebraucht, um seine Glücksspielsucht zu finanzieren.

Unter Einbeziehung der 16 Monate Haftstrafe vom April dieses Jahres verurteilte das Schöffengericht den Ex-Bielefelder zu einer neuen Gesamtfreiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren. Außerdem muss der Mann den Schaden von 44.199,35 Euro zurück zahlen. »Sie standen zur Tatzeit unter Führungsaufsicht und zweifacher Bewährung. Das führt dazu, dass es jetzt nur noch Freiheitsstrafe gibt«, schrieb Vorsitzende Richterin Kirsten Reichmann dem Angeklagten ins Stammbuch.