Von Bernhard Hertlein

Die Founders Foundation stell deshalb die dritte Auflage der Start-up-Konferenz »Hinterland of Things« am 13. Februar 2020 in Bielefeld unter das Thema »Verantwortung«. Viele Gründer hätten heute auch den Anspruch, die Welt um sich herum in ökologischer oder sozialer Hinsicht zu verbessern, sagt Borek.

Obwohl schon in diesem Jahr vielen, die an der Konferenz teilnehmen wollten, eine Absage erteilt werden musste, sollen die Zahl der Teilnehmer – höchstens 1300 – und der Charakter der Veranstaltung nicht verändert werden. Der Founders Foundation geht es vor allem darum, die Gründer mit Investoren sowie dem führenden Mittelstand in Ostwestfalen-Lippe zu vernetzen. Außerdem sollen gesellschaftlich relevante Themen wie zum Beispiel der Klimaschutz mit Repräsentanten aus Politik und Gesellschaft diskutiert werden. Dass Start-ups die Ökologie ernst nehmen, leitet Dominik Gross, neben Borek Geschäftsführer der Founders Foundation, daraus ab, dass immer mehr Gründer sich bei der Einrichtung ihrer Website für klimaneutrale Server entschieden.

Mit dabei auch Oetker, Miele und Goldbeck

Zur Konferenz Hinterland of Things bereits zugesagt haben aus OWL etwa Oetker-Chef Albert Christmann, Miele-Mitinhaber Reinhard Zinkann und der Bielefelder Bauunternehmer Jan-Hendrik Goldbeck. Aus der Start-up-Szene kommt beispielsweise Lawrence Leuschner, Gründer des Elektro-Tretroller-Anbieters Tier nach Bielefeld. Außerdem haben sich, so Konferenzmanagerin Julia Sewöster, bisher die Investoren Christian Leybold (Eventures), Florian Heinemann (Project A) und Zoe Adamovicz (Neufund) angemeldet. Die Ticketpreise liegen diesmal etwas höher als in den Vorjahren. Schließlich soll sich die Konferenz, so Borek, in absehbarer Zeit selbst finanzieren.

Die Founders Foundation wurde 2016 von der Bertelsmann-Stiftung gegründet, um Start-ups in OWL zu fördern. Inzwischen wurden 25 Jungunternehmer zu Gründern ausgebildet, die heute insgesamt mehr als 250 Mitarbeiter beschäftigen.