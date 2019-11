Bielefeld (WB/wie). Die ersten Vorboten der Weihnachtszeit sind da: In Bielefeld werden am Mittwoch die vier “offiziellen” Weihnachtsbäume aufgestellt.

Der erste Baum – eine 1,2 Tonnen schwere und elf bis zwölf Meter hohe Fichte – stammt von einem Grundstück in der Voltmannstraße. Nach Fällung, Aufladen und Abtransport durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld steht der Baum bereits um kurz nach 9 Uhr am Morgen an dem dafür vorgesehenen Platz auf dem Alten Markt. Baum Nummer zwei stammt aus einem Privatbesitz in Senne.

Die Nordmanntanne ist für den Jahnplatz vorgesehen, wo sie in der Mittagszeit aufgestellt wird. Die zwei weiteren Bielefelder Weihnachtsbäume sind ebenfalls Nordmanntannen. Sie werden im Laufe des Tages auf dem Willy-Brandt-Platz und vor dem Neuen Rathaus aufgestellt.