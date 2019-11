Bielefeld (WB/wie). Der Traum von einem Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro und einem eigenen Kochbuch ist für Patrick Büscher ausgeträumt. Der Meisterkoch aus Bielefeld ist im Viertelfinale der Sat.1-Show »The Taste« ausgeschieden.

In der am Mittwochabend ausgestrahlten Sendung, in der es um Spezialitäten aus aller Welt ging, musste Büscher zunächst einen »Genuss-Löffel« zum Thema Peru kreieren. »Der Löffel ist sehr gut, aber kein Peru«, urteilte sein Coach Frank Rosin. Im Solokochen bereitete der Bielefelder einen gebeizten und geflämmten Lachs zu; dazu Selleriepüree, kandierte Cedri-Zitrone, Fenchelsalat und Wasabi-Karotte. »Ich bin volles Risiko gegangen. Die Zeit für das Thema war meiner Meinung nach aber zu knapp. Ich wollte auch viel auf dem Löffel haben«, erklärte Büscher. Da er von Coach Tim Raue einen roten Stern bekam, musste er ins Entscheidungskochen gegen Kandidatin Susanne aus dem Team von Maria Groß.

Hier sollte Sauerkraut der Star des Löffels sein. Patrick Büscher kochte einen Bachsaibling mit Kartoffel-Mayonnaise, dazu Sauerkraut mit Holunder-Aprikosen-Gel und Sellerie-Chip. »Es war eine unglaubliche Anspannung. Es waren die schlimmsten 45 Minuten meines Lebens«, meinte der 38-Jährige. Gastjuror Martin Klein entschied sich schließlich gegen Büschers Löffel, womit der Bielefelder den Einzug ins Halbfinale verpasst hat.

Büscher, der damit den neunten Platz belegte, nahm sein Ausscheiden bei »The Taste« gelassen: »So kurz vor dem Finale nach Hause fahren zu müssen, ist natürlich bitter. Ich hatte aber trotzdem ganz viel Spaß. Das war eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ich würde es auch sofort wieder machen.« Ein dickes Lob gab es noch von Sternekoch und Teamcoach Frank Rosin: »Patrick ist ein unfassbarer Teamplayer und ein sensationeller Koch. Ich bin froh, dass ich ihn kennengelernt habe und mit ihm kochen durfte.«