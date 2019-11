Bielefeld (WB/sb). Ein Auto ist bei einem Brand auf der Autobahn 2 am Mittwochabend völlig demoliert worden. Der Fahrer, ein 25-Jähriger aus Soest, hatte seinen Audi rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.

Der Mann war auf der A2 in Richtung Dortmund allein unterwegs gewesen. Kurz vor der Ausfahrt Bielefeld-Ost bemerkte er Rauch im Motorenraum. Er lenkte den Wagen in die Ausfahrt und hielt an der Seite. Dann stieg er aus. Danach schlugen Flammen aus dem Motorenraum.

Der Soester informierte die Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr Bielefeld löschte den Brand. Nach Angaben der Polizei musste die Ausfahrt Bielefeld-Ost zwischen 17.50 und 19.10 Uhr sperren, auch für die Löscharbeiten. Es sei aber zu keinen großen Verkehrsbehinderungen gekommen.

An dem Auto, das der Mann erst am Mittwoch gekauft hatte, entstand ein Schaden in Höhe von 6500 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.