Von Jens Heinze

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 55 Jahre alten Bielefelder, der psychisch verwirrt sein soll. Der Mann muss sich daher nicht bei einem Strafprozess, sondern in einem sogenannten Sicherungsverfahren vor der 2. Großen Strafkammer des Landgerichtes verantworten. Zur Tatzeit soll der Bielefelder, dem die Einweisung in die Psychiatrie droht, schuldunfähig gewesen sein.

Staatsanwalt Veit Walter wirft dem 55-Jährigen vor, psychisch krank zu sein und in einem wahnhaft-paranoiden Zustand am 1. Januar 2018 gegen 3.20 Uhr einen Putzmittelwagen auf der Station 7.3, der Unfallchirurgie im 7. Stock, angezündet zu haben. Ob die Vorwürfe stimmen, ist derzeit unklar. Verteidiger Sven Karsten erklärte vor dem Landgericht, dass sich sein Mandant weder zur Tat noch zu seinem Lebenslauf äußern will.

Dass es zu Neujahr 2018 nicht zu einer Katastrophe kam, ist dem sofortigen Eingreifen von Ersthelfern und der ausgeklügelten Sicherheitstechnik des Klinikums zu verdanken. So wurde sehr frühzeitig Feueralarm in der seinerzeit mit 13 Patienten fast vollständig belegten Unfallchirurgie ausgelöst. Zwei Brandschutztüren der Station schlossen sich sofort. Weitere Spezialtüren vor den Patientenzimmern schützten vor der starken Rauchentwicklung.

Krankenschwester entdeckte den Brand im Putzmittelraum

Zudem hatte eine Krankenschwester (57) den Brand im Putzmittelraum kurz nach Ausbruch entdeckt und war sofort mit einem Feuerlöscher dagegen vorgegangen. Unterstützung gab es von einem Krankenpfleger (59) der Nachtwache, der aus dem Stations-Wandhydranten Wasser auf die Brandstelle spritzte. Die mit 60 Rettern angerückte Feuerwehr brauchte nicht mehr zu löschen.

Tatzeugen, die den Beschuldigten beim Zündeln an einem Putzmittelwagen gesehen haben, gibt es offenbar nicht. Aber es gibt Indizien gegen den Mann. So berichtete die Krankenschwester (57), dass der wegen einer Sprunggelenks-OP im Klinikum Mitte liegende Bielefelder vor dem Brand alkoholisiert und sehr aggressiv gewesen sei. Zudem soll der 55-Jährige Psychopharmaka genommen haben. Die Krankenschwester vermutete, dass der Mann in den offen stehenden Putzmittelraum ging, als sie in seinem Zimmer die Scherben einer Wasserflasche zusammen kehrte.

Gezerre zwischen Landgericht und Staatsanwaltschaft um den Fall

Vom 59-jährigen Nachtwächter hieß es, er habe den mutmaßlichen Brandstifter nach den Löscharbeiten auf einem Stuhl sitzend im verrauchten Aufenthaltsraum der Unfallchirurgie entdeckt. Er sei »undercover«, habe »das Feuer gelegt« und »jetzt seien sie alle dran«, soll der Beschuldigte zum Krankenpfleger gesagt haben.

Dass die Brandstiftung im Klinikum erst jetzt – 23 Monate nach der Tat – verhandelt wird, liegt am Gezerre zwischen Landgericht und Staatsanwaltschaft um den Fall. Das Oberlandesgericht Hamm musste das Landgericht erst per Beschluss zur Eröffnung des Verfahrens anweisen.

Verteidiger Sven Karsten kritisierte die Ermittlungsarbeit der Polizei. So fehle ein Brandgutachten zum Feuer in der Klinik. Zudem sei das Haupt-Beweismittel, der abgebrannte Putzmittelwagen, nicht mehr vorhanden.