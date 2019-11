Bielefeld (WB/vz). Die Zahl der Brennpunkte in Bielefeld darf nicht noch länger werden. Im Gegenteil: Sie soll am besten auf Null fallen. Um das Ziel zu erreichen, hat die Bielefelder CDU jetzt zum Bürgerdialog zu »Sicherheit und Ordnung« eingeladen.

Angsträume sollen verhindert werden, ein Ordnungs- und Sicherheitskonzept soll umgesetzt werden – und es soll Sauberkeit auf Straßen, Plätzen und in Parks herrschen, forderte Simon Lange, sicherheitspolitischer Sprecher der Bielefelder CDU, im Vortragssaal des Historischen Museums vor knapp drei Dutzend Zuhörern. Was wie machbar ist, das erläuterte der CDU-Landtagsabgeordnete Daniel Sieveke. Er ist Vorsitzender des Innenausschusses im NRW-Landtag.

Zu Brennpunkten wie der »Tüte« am Hauptbahnhof, dem Kesselbrink, dem Treppenplatz in Brackwede gesellten sich in den vergangenen Monaten als Angsträume das Gelände hinter der Altstädter Nicolaikirche, der Boulevard, die Endhaltstelle der Stadtbahnlinie in Stieghorst sowie öffentliche Plätze in Sennestadt, berichtete Lange. Menschen fühlten sich hier belästigt und bedroht.

»Dann muss gehandelt werden«

Dagegen müsse sowohl von Seiten der Polizei als auch vom Ordnungsamt vorgegangen werden. Bereiche wie der Kesselbrink hätten gerade wegen der vielfältigen Freizeitangebote das Potenzial besser zu werden, Kriminalität sei hier nicht zu dulden. Sieveke betonte, die Politik müsse erkennen, »wo es brennt. Dann muss gehandelt werden«. Forderungen müssten klar definiert werden.

Das tun die Bielefelder Christdemokraten, wie Simon Lange hinwies, seit Jahren schon mit entsprechenden Anträgen in den kommunalpolitischen Gremien. »Bloß sind wir jedes Mal auf Ablehnung gestoßen«, bedauert Lange. Jüngstes Beispiel sei der Maßnahmenkatalog für den Kesselbrink gewesen, den die CDU vergangene Woche im Stadtrat vorlegte, der aber von Sozialdemokraten und Grünen abgelehnt wurde.

Ordnungstelefon eingerichtet

Immerhin aber habe die Stadt unter der Telefonnummer 0521/51-3030 seit vergangenem Montag ein Ordnungstelefon eingerichtet, das auch außerhalb der klassischen Dienstzeiten erreichbar sei. Das Ordnungstelefon ist nach Angaben der Stadtverwaltung ein Service für Bürger, die Probleme auf öffentlichen Plätzen oder in Grünanlagen feststellten. Meldungen zu Diebstählen, Einbrüchen, Verkehrsunfällen oder Gewaltdelikten sollten hier auch gemeldet werden.

Dennoch könne mehr getan werden, betonte Sieveke, und verwies auf den Ravensberger Park, in dem es vor längerer Zeit mal eine Videoüberwachung gab. Diese habe zu einer gewissen »Beruhigungslage« geführt. Vielleicht könne jetzt eine bessere Beleuchtung dabei helfen, dass Menschen sich abends nicht belästigt fühlen. Die Stadt dürfe sich bei all den Problemlagen nicht ihrer Verantwortung entziehen.

Die Christdemokraten wollen ihr Augenmerk weiter darauf richten, dass das Ordnungsamt personell besser ausgestattet wird, versprach Lange. Außer einem Ordnungs- und Sicherheitskonzept für alle Stadtbezirke solle einer Verwahrlosung von Straßen, Plätzen und Grünanlagen dringend Einhalt geboten werden. »Sauberkeit verbessert das Stadtbild und schafft mehr Sicherheit«, betont die CDU.