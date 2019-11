Die Zahlen stammen aus dem »Gesundheitsatlas Diabetes mellitus Typ 2«, den die AOK Nordwest veröffentlicht hat. Mit neuen Berechnungsverfahren haben das Wissenschaftliche Institut der AOK und die Universität Trier die Häufigkeit der Krankheit in Westfalen-Lippe ermittelt. AOK-Sprecher Jens Kuschel: »Die Daten beziehen sich auf die Gesamtbevölkerung – unabhängig davon, wie und wo jemand krankenversichert ist.« Bundesweit betrage der Anteil der Typ-2-Diabetiker 8,6 Prozent.

300.000 Menschen in Deutschland betroffen

Der Typ-1-Diabetes trifft vor allem Kinder und Jugendliche. Er ist eine Autoimmunreaktion: Zellen des Immunsystems zerstören insulinproduzierende Zellen. Betroffen sind etwa 300.000 Menschen in Deutschland.

Mit etwa sieben Millionen Betroffenen deutlich verbreiteter ist der Typ-2-Diabetes – eine erblich bedingte Störungen der Insulinwirkung, die durch falsches Essen, Übergewicht und Bewegungsmangel begünstigt wird. Männer erkranken häufiger als Frauen, in der Altersgruppe der 80- bis 90-Jährigen haben inzwischen 30 Prozent der Menschen diese Krankheit. Viele Menschen wissen aber überhaupt nicht, dass sie Diabetes haben – bis es zu Folgekrankheiten kommt. »Die Lebensqualität ist oft erheblich eingeschränkt. Die Menschen bekommen Nierenschäden, sie erblinden, oder ihnen müssen nicht mehr durchblutete Extremitäten amputiert werden«, sagt AOK-Chef Tom Ackermann. Auch Herzinfarkte und Schlaganfälle seien mögliche Folgen.

Neues Versorgungsprojekt

Die AOK will die Diabetes-Vorsorge in Westfalen-Lippe verbessern, vor allem in den Gebieten mit überproportional vielen Diabetikern. Dazu soll in den kommenden Wochen ein Versorgungsprojekt namens »ComanD« (Control and manage Diabetes) eingeführt werden. Ackermann: »Dabei lernen an Diabetes-Typ-2 Erkrankte, ihre Krankheit besser zu managen mit dem Ziel, dauerhaft sogar auf ihre Antidiabetika zu verzichten.« Mit Hilfe einer Medizin-App könnten Patienten persönliche Werte wie Blutzucker, Gewicht und Bewegung eingeben und auf dieser Basis mit ihrem Arzt weitere Schritte besprechen und die Behandlungsziele festlegen. Das Angebot richtet sich allerdings nur an AOK-Versicherte.

Natürlich sind es auch wirtschaftliche Gründe, die die Krankenkasse bewegen, mehr gegen Diabetes zu unternehmen. Nach Angaben Ackermanns gehen Studien davon aus, dass die Behandlungskosten einschließlich der Folgekosten für Typ-2-Diabetes doppelt so hoch sind wie bei Patienten ohne Diabetes.

Der AOK-Chef: »Wer sich vor dem Auftreten der Erkrankung schützen möchte, sollte als erstes seinen Lebensstil überprüfen.« Ausreichend Bewegung, gesundes Essen und Normalgewicht seien wichtige Faktoren. »Experten gehen davon aus, dass sich auf diese Weise mehr als 50 Prozent der Diabetes-Erkrankungen verhindern ließen.«