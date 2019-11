Bielefeld (WB/cm). Am Bielefelder Hauptbahnhof ist es am Donnerstagmorgen zu einem Notfalleinsatz gekommen. Ein Mann, der gegen 7.25 Uhr über die Gleise lief, wurde von einem IC erfasst und kam ums Leben.

Hilfe Die Umstände sind bislang noch unklar, wenn Sie sich auch aber in einer aussichtslosen Lage sehen, bekommen Sie Hilfe unter der Gratisnummer 0800-1110111.

Die Unfallursache sei noch nicht klar, berichtet Polizeisprecher Carsten Bente. »Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.«

Der Einsatz hatte Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Wie die Deutsche Bahn bei Twitter mitteilte, wurde der Bahnhof am Donnerstagmorgen zunächst gesperrt. Betroffene Züge, wie etwa der RE6, aus Minden fuhren bis nach in Herford. Züge aus Hamm endeten und begannen in Gütersloh.

Gegen 8 Uhr wurde die Streckensperrung zum Teil aufgehoben. Ein Unternehmenssprecher gab zudem an, dass Zeugen des Geschehens betreut würden. Zudem stehe der Lokführer unter Schock, hieß es. Seit etwa 10.15 Uhr waren alle Gleise wieder befahrbar.