Bielefeld (WB/cm). Am Bielefelder Hauptbahnhof ist es am Donnerstagmorgen zu einem Notfalleinsatz gekommen. Ein Mensch soll ums Leben gekommen sein.

Zu den genauen Umständen ist noch nichts bekannt. Der Einsatz hatte aber Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Wie die Deutsche Bahn bei Twitter mitteilte, wurde der Bahnhof am Donnerstagmorgen zunächst gesperrt. Betroffene Züge, wie etwa der RE6, Züge aus Minden enden/beginnen in Herford. Züge aus Hamm enden/beginnen in Gütersloh. Ein Ersatzverkehr sei in Planung.

Gegen 8 Uhr wurde die Streckensperrung zum Teil aufgehoben. »In Bielefeld Hbf sind abweichende Fahrten auf anderen Gleisen als gewöhnlich möglich. Bitte Durchsagen beachten«, so die Bahn.