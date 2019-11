Bielefeld/Herford/Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Innerhalb von einer Stunde ereigneten sich am Donnerstagmorgen gleich fünf Verkehrsunfälle auf der Autobahn 2. Es kam zu drei Unfälle in Fahrtrichtung Dortmund zwischen Ostwestfalen-Lippe und Bielefeld-Ost. Zwei weitere Unfälle passierten in Richtung Hannover zwischen Bielefeld-Süd und Bielefeld-Ost.