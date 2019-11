Bielefeld (WB/peb). Seit Donnerstag muss sich ein Mitglied der linken Szene vor dem Bielefelder Amtsgericht verantworten. Der 29-Jährige soll am 10. Mai 2018 bei einer Auseinandersetzung von etwa 120 Mitgliedern der linken Szene mit der Polizei am Brackweder Bahnhof einen Beamten verletzt haben.

Hintergrund der Aktion war eine Kundgebung der Partei »Die Rechte« an diesem Tag , die vor der JVA Brackwede gegen die Verhaftung der Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck protestierte. Es kam zu mehreren Gegendemonstrationen, so auch am Brackweder Bahnhof.

Gegen den 29-Jährigen war bereits ein Strafbefehl des Amtsgerichtes Bielefeld wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und vorsätzlicher Körperverletzung über 2000 Euro verhängt worden. Weil er dagegen Einspruch einlegte, wurde jetzt eine Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht anberaumt. Die kam am Donnerstag allerdings noch zu keinem Ergebnis, wie Gerichtssprecher Dr. Roland Pohl sagte. In einem weiteren Termin am 28. November, 14 Uhr, soll ein weiterer Zeuge gehört werden.

Vor dem Gericht versammelten sich am Donnerstag Mitglieder des linken Spektrums zu einer Protest-Veranstaltung. Nach Polizeiangaben war die Aktion unter dem Motto »Solidarität gegen Repression und Nationalismus« angemeldet worden, der Anmelder erwartete 20 bis 30 Teilnehmer. An einem Pavillon vor dem Eingang des Bielefelder Landgerichts brachten sie ein Transparent mit der Aufschrift »Gedenken heißt Kämpfen« an.