Ein Welpe in Quarantäne verpasst die wichtige Prägephase. Das Tierheim Bielefeld warnt davor, junge Hunde ohne gültige Tollwutimpfung nach Deutschland zu bringen. In diesem Jahr mussten schon elf Welpen in Quarantäne genommen werden. Foto: dpa

Bielefeld (WB/kw). Für viele Welpen endet die vermeintliche Rettung in Einzelhaft. Das Bielefelder Tierheim warnt davor, Welpen in Eigenregie aus dem Ausland nach Deutschland zu bringen, denn ohne Tollwutimpfung müssen die Tiere drei Wochen in Quarantäne verbringen.

Oft sei es Unwissenheit, die Tierfreunde veranlasst, den hilflosen Vierbeiner ins Auto zu laden und mit nach Hause zu nehmen.

Viele Menschen wüssten nicht, dass Hund erst mit zwölf Wochen gegen Tollwut geimpft werden können und erst 21 Tage nach der Tollwutimpfung ausreisen dürfe, erläutert Anna Venzke. Die Leiterin des Bielefelder Tierheims weiß, wovon sie spricht: In diesem Jahr wurden mehr als elf Welpen im Tierheim Bielefeld zur Tollwutquarantäne eingestellt. Aktuell beherbergt der Tierschutzverein Bielefeld sechs sichergestellte Hunde in Tollwutquarantäne, darunter vier Staffordwelpen. Neben unwissenden Tierfreunden sorgen auch ruchlose Händler dafür, dass immer wieder Welpen in der Quarantänestation des Tierheims aufgenommen werden müssen.

Welpen verpassen wichtige Sozialisierungsphase

Drei Wochen isoliert in Quarantäne prägen den Hund fürs Leben. »Gerade in der Präge- und Sozialisierungsphase, die eine wichtige Rolle für die Entwicklung der Welpen spielt, dürfen die Welpen die Quarantäne nicht verlassen und können in der Zeit keinen Kontakt zu Artgenossen, Kindern und den ganzen Umweltreizen haben, die für das spätere Leben notwendig sind«, weiß Venzke. In der Folge leiden viele Hunde später unter Bindungsproblemen. Sie haben Schwierigkeiten mit dem Alleinebleiben, haben Angst vor Umwelteinflüssen wie zum Beispiel vor Autos, Fahrradfahrern, Wind oder Kindern. Sie reagieren mit Angst, die sich auch in Aggressionen ausdrücken kann.

Worauf müssen Menschen achten, die einem Welpen aus dem Ausland helfen wollen? Das Tier muss mindestens 15 Wochen alt sein. Erst dann kann man sicher sein, dass der Hund korrekt geimpft und die dreiwöchige Frist eingehalten wurde. Anna Venzke: »Ein Hund, der nach Deutschland einreist, benötigt eine gültige Tollwutimpfung, einen Mikrochip und sollte optimaler Weise auch bereits gegen Parvovirose, Leptospirose und Staupe geimpft sein.«

Warnung vor »Wühltisch-Welpen«

Die Tierschützer warnen jedoch auch vor so genannten »Wühltisch-Welpen«, die extra für den deutschen Markt gezüchtet werden. Diese seien bereits oft krank, was auch den Mitleidsfaktor erhöhe und somit zum Verkauf der Welpen diene.

Auch beim Kauf im Internet sei es wichtig, zweimal hinzugucken und zu prüfen, ob die Hunde legal nach Deutschland überführt wurden. Folgende Fragen können helfen: Ist die Mutterhündin zu sehen? Hat sie Gesäuge? Sind die Impfausweise aus Deutschland? Die Einreise von Listenhunden, wie Staffords, Pitbulls und Bullterriern ist verboten. Halter, die diese Hunde einführen, werden sie nach Quarantänezeit nicht zurückbekommen. Die vier Staffordwelpen, die aktuell ihre Quarantänezeit im Tierheim verbringen, suchen ein Zuhause bei Sachkundigen Menschen, die die Auflagen des Landeshundegesetzes erfüllen.