Von Stefan Biestmann

Bielefeld/Herford (WB). Comedy-Stars wie Ingolf Lück, Markus Maria Profitlich und Abdelkarim treten im April 2020 ohne Gage in Bielefeld auf. Der Vorverkauf für das vierte »Comedy-Kino« am 21. April 2020 um 19.30 Uhr im Cinemaxx hat begonnen. Der komplette Erlös geht an die »Stiftung Augenblicke« in Herford.