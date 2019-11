Von Michael Schläger

Danach fehlen an den Gymnasien bis 2028 zwischen 46 und 51 Räume – je nachdem, ob mit 27 oder 29 Kindern pro Klasse gerechnet wird. An den Gymnasien werden bis 2028 1406 zusätzliche Schüler erwartet. An den Realschulen sollen es bis dahin 137 Kinder mehr sein. Die beiden neuen Sekundarschulen bestehen erst seit 2018, sind im Aufbau begriffen. Dort wird mit 779 weiteren Kindern kalkuliert. An den Gesamtschulen soll die Schülerzahl dagegen um 307 zurückgehen. Insgesamt wird mit einem Plus von 2015 Kindern gerechnet. Die Werte beziehen sich jeweils auf die Sekundarstufe I, also die Jahrgänge fünf bis zehn.

Von den Bielefelder Realschuleltern kommt Kritik an den neuen Zahlen. Noch im April sei die Verwaltung von einem Anstieg der Schülerzahl in der Sekundarstufe I von 2596 ausgegangen. Auf die Realschulen wären danach 553 zusätzliche Kinder entfallen.

»Diese veränderten Prognosen wirken umso verwunderlicher«

Jetzt sei es erstaunlicherweise so, dass von den nunmehr prognostizierten 2015 Kindern nur wenige die Realschule besuchen wollten, wundert sich Katrin Ernst, Sprecherin der Realschuleltern. Vom kommenden Schuljahr an werde sogar ein Rückgang an den Realschulen vorhergesagt. Bis zum Schuljahr 2023/24 sollten es 700 weniger sein, erst anschließend das aktuelle Niveau erreichen. »Diese veränderten Prognosen wirken umso verwunderlicher, da die Anmeldezahlen an den Realschulen zuletzt kontinuierlich gestiegen sind.«

Georgia Schönemann, Leiterin des städtischen Amtes für Schule, verweist auf unterschiedliche Herangehensweisen bei der Ermittlung der Zahlen. Im Frühjahr habe man auf Zahlen der Statistikstelle zurückgegriffen, Dieses Mal sei der Schülerbestand zum Stichtag 15. Oktober die Grundlage gewesen, das Schülerpotenzial aus der Fortschreibung der demographischen Entwicklung im Grundschulbereich berücksichtigt und das bisherige Übergangsverhalten zur Sekundarstufe I zugrunde gelegt worden. Auch Schülerströme von Ein- und Auspendlern wurden berücksichtigt. Schönemann betont, dass es sich um Planungswerte handele. Ob sie sich bewahrheiteten, hänge auch von den künftigen Schulwahlentscheidungen der Eltern ab.

Dringender Raumbedarf besteht schon jetzt an der Luisen-Realschule

Dringender Raumbedarf besteht schon jetzt an der Luisen-Realschule, die fast durchgängig mit fünf Klassen je Jahrgang geführt wird. Dort sollen jetzt am Standort Josefstraße vier Pavillons in Holzmodulbauwiese errichtet werden. Langfristig will die Stadt aber an der Vierzügigkeit der Schule festhalten. »Die Bezirksregierung hält eine Fünfzügigkeit mehrere Jahre hintereinander nicht für genehmigungsfähig«, so Schönemann.

Die Realschul-Eltern fürchten derweil eine neue »Bielefeld-Verschwörung« nach dem Motto »Volle Realschulen gibt’s doch gar nicht«. »Wir erleben täglich das Gegenteil«, sagt Katrin Ernst. Sie appelliert kurz vor der Verabschiedung des Etats an den Rat: »Bessern Sie den Haushaltsentwurf nach, damit an den Realschulen der dringende Investitionsstau beseitigt wird.«