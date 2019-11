Torsten Sträter hat in der Stadthalle sein neues Programm »Schnee, der auf Ceran fällt« souverän durchgezogen und sogar noch Zugaben gegeben. Dabei war der Comedian und Autor dank einer dicken Erkältung eigentlich gar nicht in Hochform. Foto: Heike Pabst

Von Heike Pabst

»Ich verlose diese Taschentücher«, verspricht Sträter. Wer für Aus- und Abschweifungen bekannt ist, hat wohl auch bei fiesen Erkältungen ein gewisses Arbeitsethos. Und so heischt der 53-Jährige zwar mitunter um Mitleid (»Ich erfahre, was ich denke, durch Grippostad gerade zeitversetzt!«), steht aber trotzdem drei Stunden lang auf der Bühne seinen Mann. Oder sitzt ihn.

Zunächst berichtet er, was seit seinem letzten Auftritt in Bielefeld vor einem Jahr in seinem Leben alles so passiert ist: Sträter trat zum Beispiel beim Metal-Festival »Wacken« und der Deutschen Depressionsliga auf und traf bei einer Talkshow Reinhold Messner, der ihn schwer beeindruckt hat: »Durchtrainiert wie Hulle, wie ein Stück Dörrfleisch! Und so behaart!«

»Gibt es Fragen bis hierher?«

Dann kriegt er irgendwie die Kurve zu seinem neuen, dritten Programm. »Schnee, der auf Ceran fällt« eine Lesung zu nennen, wäre genauso richtig wie irreführend. Gelegentlich liest Torsten Sträter tatsächlich Texte vor. Das heißt: Wenn er sich selbst nicht gerade ins Wort fällt. Die Texte handeln von seinem Sohn, der eigentlich im Programm nicht mehr vorkommen möchte, von Sträters immer dringender werdenden Bemühungen, im Zug eine Toilette zu finden, und von dem Versuch, Rechtsschutzversicherungen wie ein Pokémon-Trainer gegeneinander aufzuhetzen. Die vielleicht stärkste Geschichte des Abends lässt das Publikum an Sträters kaltem Zucker-Entzug teilhaben, den er in einem »Shining«-ähnlichen Hotel durchleiden muss.

Doch wie man es von Sträter gewohnt ist, fransen die Ränder dieser fröhlich-manischen Erzählungen sehr weit aus. Da hilft es auch nichts, dass Sträter schon einmal vor dem Beginn eines Textes dessen letzten Satz vorliest, »damit Sie wissen, wann Schluss ist.« Er unterbricht sich: »Gibt es Fragen bis hierher?«, kommentiert, improvisiert, fabuliert über sprechenden Käse (»Überback mich, Amigo!«), kommt aber am Ende immer wieder auf das Wesentliche zurück. Was genau das ist, darf sich jeder selbst aussuchen.

Zwischendurch tritt Tino Bomelino auf die Bühne, den Sträter mit auf Tour genommen hat. Bomelino singt mit Hilfe seiner Soundmachine ein demotivierendes Lied. Dann kehrt Sträter zurück.

Das alles klingt nach Chaos. Torsten Sträter bei Wortfindungsstörungen zu folgen, ist trotzdem unterhaltsamer als mancher perfekt durchchoreografierte Theaterabend. Die Begeisterung ist auch an der Geräuschkulisse in der ausverkauften Stadthalle zu merken. »Etwas Öl bitte«, fordert Sträter. »In Reihe Vier quietscht es.«