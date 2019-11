Von Sabine Schulze

Bielefeld (WB). »Ich verlange Ordnung und peinlichste Sauberkeit« oder »Mit Energie zum Ziel leistet man viel«: Sätze wie diese hat Firmengründer Dr. August Oetker in seinem Betrieb ausgehängt, zur ständigen Mahnung an die Mitarbeiter. Aufbewahrt werden die Original-Sentenzen im Dr. Oetker-Firmenarchiv.

Das wird zwar für größere Forschungsvorhaben und Dissertationen Wissenschaftlern bereitwillig zur Verfügung gestellt, ist ansonsten aber nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Am Donnerstag jedoch wurden Einblicke gewährt: Am Dr. Oetker-Markentag konnten Journalisten aus ganz Deutschland einen exklusiven Blick in das Archiv auf dem Firmengelände werfen.

Herr des Archives und PR-Manager Historische Kommunikation ist der Historiker Claus-Carsten Andresen, der zuvor in gleicher Funktion bei Mercedes gearbeitet hat. Sage und schreibe fünf Regalkilometer Archivmaterial betreut er, 128 Jahre Firmengeschichte sind hier dokumentiert. Die Sammlung umfasst alles, was man sich denken kann – und manches Unerwartete.

Fotosammlung umfasst 20.000 Abzüge und Dias

Gleich im Eingangsbereich prangen an einer Wand alte (und einige nachgemachte neue) Werbe-Emailschilder. Vis-a-vis in den Archivregalen lagern alle Koch- und Backbücher sowie Rezepthefte, die je von Dr. Oetker herausgegeben wurden. »Die kleinen Heftchen wurden in den Lebensmittelgeschäften an die Kundinnen ausgegeben, das war Teil der Marketingstrategie«, sagt Andresen.

1898 erschien das erste Heftchen, von Frau Dr. Hanna Engelken verfasst, Schulkochbuch Nummer 1 wurde 1911 herausgegeben. Dass man bei Oetker mit der Zeit ging, zeigen »neuere« Exemplare, etwa eines von 1969, das der Tiefkühlkost gewidmet war. Daneben: Kochbücher aus aller Herren Länder und allen Zeiten, sogar eine Rezeptsammlung aus dem 16. Jahrhundert. Und natürlich jede Menge Fachliteratur zum Thema. »Die wird auch heute noch gerne genutzt, um sich Anregungen zu holen für neue Foodentwicklungen«, sagt Andresen. Wofür genau, verrät er allerdings nicht.

Weiter geht es mit der Fotosammlung. Sie umfasst 20.000 Abzüge und Dias, das Gros ist bereits digitalisiert. Ebenfalls im Bestand: die Fotoalben der Familie. Ein Bild zeigt Rudolf August Oetker als Jugendlichen: mit Tennisschläger und Matrosendress. Das allermeiste allerdings wird mit großer Diskretion behandelt und nicht gezeigt. Hinzu kommen 800 Filmrollen und Videobänder, darunter der erste Werbespot von 1927, der als Stummfilm im Kino gezeigt wurde oder Interviews. Und als CD etwa der Film über die Entführung von Richard Oetker.

Die Entwicklung des Firmenlogos

Die Entwicklung des Firmenlogos mit dem hellen Kopf lässt sich im Archiv verfolgen – »Dafür war Johanna Kind, Tochter eines Bielefelder Grafikers, das Vorbild«, erzählt Andresen –, und alte Verpackungen, Plakate und Pappschilder, die am Freibad-Kiosk angebracht waren, wecken Erinnerungen an Düsenjäger-Eis und Rotweincreme-Dessert.

Neugierde weckt die Archivalie mit der Signatur P1-248: Es enthält das Lehrzeugnis von August Oetker, ausgestellt am 31. März 1882 von Dr. Ernst Brackebusch, Apotheker in Stadthagen, sowie die Dissertation des Firmengründers, 1888 an der Universität Freiburg geschrieben zum Thema: »Zeigt der Pollen in den Unterabteilungen der Pflanzen-Familien charakteristische Unterschiede?« Und zu gerne würde man durch das »Zwischenarchiv« stöbern, das noch ausgewertet werden muss und in dem etwa alle Unterlagen der Führungskräfte aufbewahrt werden – bis hin zur Weihnachtspost, die Dr. Guido Sandler in den diversen Jahren erhielt. Was nicht dauerhaft ins Archiv übernommen wird, wird geschreddert.

Ein Museum könnte das Archiv bestücken mit den Backformen, die das Unternehmen Oetker selbst im Laufe der Jahrzehnte herausgegeben hat, und vor allem mit den 2000 historischen Backformen, die hier verwahrt sind. Viele von ihnen haben die Form eines Fisches, die älteste Backform, erklärt Andresen, stammt aus dem 18. Jahrhundert. Dass das Archiv 1977 entstanden ist aus der 1966 aufgebauten Ausstellung zur Geschichte der Hausbäckerei, wird deutlich an historischen Artefakten: Da findet sich eine 2000 Jahre alte Fruchtbarkeitsgöttin aus Terrakotta ebenso wie ein Brotstempel mit christlichen Motiven aus dem Jahr 1788.