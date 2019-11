Bielefeld (WB/MiS). Sie gelten als grünes Dream-Team und gaben sich am Donnerstag in Bielefeld extrem locker: Robert Habeck und Annalena Baerbock bilden die Doppelspitze von Bündnis 90/Die Grünen.

Am Wochenende veranstaltet die Partei ihre Bundesdelegiertenkonferenz in Bielefeld . Es ist Tradition, dass am Vorabend solcher Parteitage die Vorsitzenden schon mal einen Blick in den Saal werfen, gewissermaßen nach dem Rechten schauen, bevor es richtig los geht. So gibt es die ersten Bilder für die Medien.

Offizieller Start des Parteitages ist an diesem Freitag um 16 Uhr. Dann wollen die Delegierten den künftigen Kurs in der Wirtschafts- und Klimapolitik abstecken. Vor 20 Jahren war auch ein Bundesparteitag der Grünen in Bielefeld zu Gast. Seinerzeit wurde hitzig über den Balkankrieg diskutiert – und flog ein Farbbeutel auf den damaligen Bundesaußenminister Joschka Fischer.