Von Arndt Wienböker

Bielefeld (WB). Nach knapp zwei Jahren Bauzeit hat das Bielefelder Familienunternehmen Torwegge am Donnerstag seine neue Erlebniswelt eingeweiht. Mit dem Ausbau des Standorts bekennt sich der Intralogistikspezialist zu seinem Hauptsitz in Oldentrup und erweitert die Möglichkeiten des direkten Kundenkontakts.

»Mit der Torwegge-Welt haben wir einen weiteren Meilenstein für unser Unternehmen gesetzt. Jetzt können wir die Vielfalt unserer Produkte noch besser darstellen. Das macht uns noch effizienter«, sagt Geschäftsführer Uwe Eschment.

Im Januar 2018 hatten die Anbau-Arbeiten begonnen. Entstanden ist ein moderner, gut 300 Quadratmeter großer Schauraum, der auch als weitere Anlaufstelle für die Kunden des Unternehmens dienen soll. Außerdem hat der Räder- und Rollenspezialist zusätzliche Kapazitäten für Lager, Produktion und Büroflächen geschaffen. So ist zum Beispiel eine neue Produktionshalle mit einer Gesamtfläche von 1000 Quadradmetern gebaut worden. Das gesamte Investitionsvolumen beläuft sich nach Aussage von Uwe Eschment auf etwa drei Millionen Euro.

»Wachstum ist unser Programm, und wir müssen gewappnet sein für künftiges Wachstum«, betont der Geschäftsführer. Der Ausbau des Hauptstandortes sei mit den vorgenommenen Maßnahmen vorerst allerdings abgeschlossen.

Unternehmen wächst stetig

In den vergangenen Jahren ist das Familienunternehmen, das 1956 von Heinrich Torwegge gegründet wurde, stetig gewachsen. Aktuell beschäftigt die Torwegge GmbH & Co. KG 150 Mitarbeiter an fünf europäischen Standorten, 90 davon am Hauptsitz in Bielefeld. Torwegge entwickelt und handelt seit mehr als 60 Jahren mit Rädern und Rollen. Weitere Produktgruppen sind Fördertechnik sowie Handhabungs- und Transporttechnik. Ein weiterer Unternehmensbereich ist die »Intralogistic Solutions«. Hier entstehen kundenindividuelle Lösungen für den innerbetrieblichen Materialfluss. Zu einem echten Erfolgsmodell hat sich zum Beispiel das autonome und mehrfach ausgezeichnete Transportsystem »Torsten« entwickelt.

Der mobile Roboter ist auch eines der Ausstellungsstücke im neuen Showroom. Während der offiziellen Eröffnung der Torwegge-Erlebniswelt hatten die Besucher zudem die Möglichkeit, an einer interaktiven Führung durch den Betrieb teilzunehmen. Hier konnten Kunden und Lieferanten aus der Industrie das Lager oder die Montageabteilung besichtigen und dort auch selbst Hand anlegen. »Wir wollen unsere Produkte erlebbar und greifbar für unsere Kunden machen«, erklärt Uwe Eschment.