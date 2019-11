Dieses im April 2016 aufgenommene Foto zeigt die Mufflon-Herde in der Nähe der Dornberger Straße. Foto: Matthias Band

Bielefeld (WB). In der Debatte um den Abschuss der Mufflonherde schaltet sich jetzt auch der Tierschutzverein Bielefeld ein. Der Verein unterstützt die Online-Petition, die am Freitag schon mehr als 68.000 Menschen unterschrieben haben, und legt im Tierheim an der Kampstraße eigene Unterschriftenlisten aus.