Von Sabine Schulze

Prof. Dr. Ralf Stoecker, 63 Jahre alt und in Chicago, USA geboren, ist Professor für Praktische Philosophie an der Universität Bielefeld . »Wir Philosophen leben davon, dass ein Teil unserer Themen auch Themen sind, auf die viele Menschen stoßen«, erklärt er schmunzelnd. Ohnehin suchen Stoecker und seine Kollegen regelmäßig nicht nur den Austausch mit anderen Disziplinen, sondern auch mit den Bürgern: »Dafür veranstalten wir zum Beispiel den philosophischen Aschermittwoch oder den Medizinethiktag.«

Für Ralf Stoecker ist sein Fach nichts, das im Elfenbeinturm betrieben wird und sich mit esoterischen Fragen befasst: »Die Aufgabe der Philosophen ist, Orientierung zu bieten. Wir bieten eine Serviceleistung bei Fragen, die anderen Wissenschaften suspekt sind.« Dabei gehe es oft um existenzielle Fragen: um das Böse, um Armut, um Glück, Sterben oder Tod. »Viele junge Leute interessieren sich für dieses Thema. Die Beschäftigung mit der eigenen Sterblichkeit war auch für mich ein Grund, Philosophie zu studieren.«

»Die eigene Sterblichkeit ist nach wie vor sehr herausfordernd.«

Sein Blick sei heute, mit 63, ein anderer als mit 23, da er als Vater von drei erwachsenen Kindern in drei Generationen eingebunden sei. Gelöst hat er die Frage nach der Sterblichkeit aber noch nicht – ohne, wie er betont, morbide zu sein. Auch in seiner Habilitation an der Uni Bielefeld hat sich Stoecker, der in Hamburg und Heidelberg studierte, mit dem Thema befasst und über den Hirntod geschrieben. »Die eigene Sterblichkeit ist nach wie vor sehr herausfordernd. Manche sagen, sie sei der größte Skandal; andere wie Epikur meinen, sie gehe uns nichts an, weil wir ja nicht mehr da sind, wenn der Tod da ist.« Stoecker lässt im Raum stehen, ob diese Einstellung erlösend ist oder nur ein billiger Trick.

Der plötzliche Tod, quasi hinterrücks, war in früheren Zeiten das Schlimmste, weil man nicht mehr beichten konnte und unvorbereitet war. Heute scheint er vielen wünschenswert. Oder? »Vor dem Sterben darf einem bange sein, es gibt elende Arten«, gesteht Stoecker zu, betont aber, dass auch das Sterben seine Zeit und Gelegenheit haben müsse. »Und es ist gut, dass wir heute dank Palliativbetreuung und Hospizbewegung in Würde sterben können; der schreckliche Tod ist die große Ausnahme.« Dem Philosophen scheint auch, dass die Bedeutung der Sterbestunde wieder wichtiger werde.

Er selbst hat – natürlich – eine Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht hinterlegt. Denn medizinische Fragen von Leben und Tod sollten geklärt sein. Unsterblichkeit findet er hingegen kaum erstrebenswert: »Das wäre wahrscheinlich langweilig.« Und mit quälenden Erfahrungen verbunden, wie Simone de Beauvoir in ihrem Buch »Alle Menschen sind sterblich« verdeutlicht hat.

»Menschenwürde ist ein wichtiges Element unseres Selbstverständnisses.«

Der zweite rote Faden, der sich durch die Arbeit von Stoecker zieht, ist die Menschenwürde. »Sie ist ein wichtiges Element unseres Selbstverständnisses.« Und sie bedinge, dass man mit anderen auf Augenhöhe umgehe. Paragraph 1 unseres Grundgesetzes sei auch eine Folge des Nationalsozialismus, in dem Menschen zu Untermenschen erklärt und erniedrigt wurden. »Auch bei kognitiven Einschränkungen soll ein Mensch nicht nur fremd bestimmt werden. Im Gegenteil: Er hat um so mehr ein Recht darauf, dass ihm zur Selbstbestimmung verholfen wird«, postuliert Stoecker.

Denn die Verletzung der Würde bedeute nicht Folter oder Vergewaltigung, sondern beginne viel eher: beim bewussten Übersehen eines anderen, beim unangemessenem Verhalten, Mobben oder Lächerlich-Machen. Müsste man die Kandidaten von Castingshows oder Dschungelcamp-Bewohner dann nicht manchmal vor sich selbst schützen? »Ja, sie setzen oft ihre Würde aufs Spiel. Aber auch Selbstbestimmung ist ein hohes Gut.« Das führt zur Frage, ob wir die Pflicht haben, uns würdig zu verhalten...

Ralf Stoecker, der 2013 von der Uni Potsdam zurück nach Bielefeld kam, lebt seit 25 Jahren in Bethel. »Ich lebe sehr gerne dort, und bin ein wahrer Lokalpatriot. In Bethel erlebt man den Menschen in seiner Vielfalt.« Zudem gehört der Philosoph der Ethikkommission der von Bodelschwinghschen Stiftungen an. Und mit Fragen der Ethik werden er und seine Kollegen sich auch an der künftigen Medizinfakultät der Uni befassen: »Medizinische Ethik soll eine Querschnittsaufgabe sein.«