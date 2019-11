Ortwin Goldbeck, Jörg-Uwe Goldbeck, Joachim Goldbeck und Jan-Hendrik Goldbeck nahmen die Auszeichnung im Rahmen des traditionellen Unternehmer-Erfolgsforums auf Schloss Bensberg in Empfang.

Der renommierte Preis wird bereits seit 2004 vergeben. 1969 von Ortwin Goldbeck mit sieben Mitarbeitern gegründet, ist die Gruppe heute das größte Bauunternehmen in deutscher Inhaberschaft. Nach dem jüngsten Zukauf im Mai 2019 erzielt die Gruppe heute mit mehr als 7200 Mitarbeitern an 70 Standorten in Europa eine Gesamtleistung von rund 3,5 Milliarden Euro.

»Visionäre unternehmerische Kraft«

»Hinter dem außerordentlichen wirtschaftlichen Erfolg und der überaus gelungenen Nachfolge steht eine Unternehmerfamilie, die sich vor allem durch ihre konsequente Haltung und visionäre unternehmerische Kraft auszeichnet«, begründete die Jury die Auszeichnung.

»Beide Goldbeck-Generationen beweisen die richtige Mischung aus Augenmaß und Risikofreude, die es braucht, um neue Märkte zu erschließen«, sagte Jury-Vorsitzender Prof. Dr. Peter May. »Weitsichtig, umsichtig und zu 100 Prozent konsequent waren die Goldbecks auch bei ihrer Nachfolgeplanung und -umsetzung«, erklärte Jurymitglied und Intes-Geschäftsführer Dr. Dominik von Au bei der Preisverleihung.