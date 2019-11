Bielefeld (dpa). Grünen-Chef Robert Habeck hat auf dem Parteitag in Bielefeld den Gestaltungswillen seiner Partei bekräftigt. Die Ära Merkel gehe zu Ende und eine neue Ära beginne, sagte der 50-Jährige am Freitag vor mehr als 800 Delegierten. »Wir wollen die Weichen mitstellen, wir werben um die Verantwortung dafür, die neue Zeit gestalten zu können.«

Dafür brauchten die Grünen »Pläne, die den Horizont wieder aufmachen«, die eine Politik beschreiben, die aus dem Klein-Klein heraus führe. Die Grünen hätten in den letzten Jahren viel Hoffnung erweckt und Vorschuss-Vertrauen bekommen. »Jetzt in der nächsten Phase müssen wir aus Hoffnung Wirklichkeit machen.«

Habeck tritt an diesem Samstag gemeinsam mit Annalena Baerbock zur Wiederwahl der Grünen-Doppelspitze an. Gegenkandidaten sind bisher nicht bekannt. »Wo ist dieser Geist geblieben, die großen Dinge in Deutschland zu denken?«, fragte Habeck. Man brauche wieder Mut, um »Politik der Ermöglichung« voranzutreiben.

Habeck hat sich indirekt für eine Beobachtung der gesamten AfD durch den Verfassungsschutz ausgesprochen. Die Parteiführung habe sich nicht von ihrer bereits beobachteten Jugendorganisation Junge Alternative oder von der Parteiströmung »Flügel« distanziert, die »von einem faschistischen Staat« träumten. »Unter diesen Voraussetzungen ist die gesamte AfD ein Fall für den Verfassungsschutz«, sagte er.

Der Grünen-Chef forderte auch die CDU dazu auf, klare Kante gegen die AfD zu zeigen und eine Zusammenarbeit, egal auf welcher Ebene, zu unterbinden. »Da, wo die Zusammenarbeit stattfindet, müssen diese Gliederungen aus der CDU ausgeschlossen werden«, forderte Habeck. Dies sei eine »Frage der Ehre«.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hatte im Januar die Jugendorganisation der AfD und den »Flügel« als Verdachtsfall im Bereich des Rechtsextremismus eingestuft. Das erlaubt auch den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel. Die AfD sprach daraufhin von einer »politischen Instrumentalisierung« des Verfassungsschutzes.

Unter dem Motto »Mehr wagen, um nicht alles zu riskieren« sind die Grünen am Freitag zu einem Bundesparteitag in Bielefeld zusammengekommen. »Wir arbeiten an dringend notwendigen Veränderungen, um die Zukunft zu sichern«, sagte der Politische Bundesgeschäftsführer Michael Kellner zum Auftakt. »Beim Klimaschutz, in der Wirtschaftspolitik oder auch in der Wohnungsfrage – jetzt ist die Zeit, die Weichen so zu stellen, dass wir auch in Zukunft gut leben können.«

Nach Habecks Rede wollen die 800 Delegierten über die Themen Mieten und Wohnen debattieren.

Der Bundesvorstand hat unter anderem vorgeschlagen, ein Recht auf Wohnen im Grundgesetz zu verankern und Enteignungen als »letztes Mittel« gegen Missbrauch von Eigentum ausdrücklich zu nennen. Darüber hinaus sollten Mieter das Recht bekommen, ihre Mietverträge untereinander zu tauschen, damit etwa Familien in größere Wohnungen ziehen können und Singles in kleinere, ohne dass die Miete drastisch steigt.