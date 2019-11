Von Burgit Hörttrich

Bielefeld(WB). Die offiziellen Weihnachtsbäume stehen bereits . Von kommendem Montag an werden Hütten und Beleuchtung für den Bielefelder Weihnachtsmarkt aufgebaut. Eröffnung ist am 25. November um 17.30 Uhr – traditionell auf dem Alten Markt.

Auch in diesem Jahr sei das Sicherheitskonzept für den Markt noch einmal verschärft worden, sagt Martin Knabenreich, Geschäftsführer der veranstaltenden Bielefeld Marketing. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass es nur eine »abstrakte Gefährdungslage« gebe, »wie in jedem Jahr seit 2001. Es gibt keine Verdachtsmomente.«

Dennoch werde der Weihnachtsmarkt – wie bereits der Leinewebermarkt in diesem Jahr – mit sogenannten Indutainern, mobilen Durchfahrsperren, geschützt. Jeder dieser Indutainer sei ein Behältnis, gefüllt mit jeweils 1500 Litern Wasser, die so aufgestellt würden, dass Feuerwehr, Rettungswagen und Lieferverkehr passieren könnten. Knabenreich: »Wir wollen die Stadt nicht verriegeln, sondern schützen.« Dazu werde es Durchfahrsperren aus Beton auf dem Mittelstreifen des Jahnplatzes geben.

»Frühwarnsystem«

Als »Frühwarnsystem« bezeichnet Knabenreich zudem die Schausteller und Betreiber der 120 Häuschen. Die würden sich alle auskennen, hätten die Lage stets im Blick und für sie gebe es feste Ansprechpartner und Telefonnummern, falls ihnen etwas Außergewöhnliches auffallen sollte, das nicht ins Bild passt.

Neu: Alle Häuschen auf dem Alten Markt werden durch neue ersetzt: statt Fachwerk Schindel. Knabenreich: »Die alten Hütten hatten Jahrzehnte auf dem Buckel, die neuen sind den heutigen Erfordernissen angepasst, werden mit sparsamer LED-Beleuchtung erhellt.« Zudem unterstütze die Lampe Bank in diesem Jahr zum ersten Mal die Beleuchtung auf dem Alten Markt. »Wir bemühen uns, den Weihnachtsmarkt Jahr für Jahr anzupassen: Neben neuem gibt es aber immer auch das Vertraut-Traditionelle.«

Auf »widerstreitende Interessen« Rücksich nehment

Für drei Jahre zum letzten Mal ist der Jahnplatz Standort des Weihnachtsmarktes. Wegen des Umbaus des Verkehrsknotens ab Mitte 2020 steht der Platz bis zu seiner Fertigstellung nicht zur Verfügung. Das rote Hüttendorf dort soll nach der Neu-Einweihung ersetzt werden.

Bereits ab Freitag, 22. November, um 17 Uhr ist die Eisbahn auf dem Klosterplatz nutzbar. Dort gelte es, so Knabenreich, auf »widerstreitende Interessen« Rücksicht zu nehmen. So werde auf Wusch der Klosterschule der Pausenhof mit einem (Bau-)Zaun abgesperrt. Das wiederum missfalle Gastronomen und Handel. Frei gehalten würden auch die Behinderten-Parkplätze von St. Jodokus sowie ein Durchgang zur Kirche. Die Eisbahn bleibt bis zum 6. Januar geöffnet und damit auch noch für die Dauer der Schulferien. Der Weihnachtsmarkt endet am 30. Dezember.

98 Prozent der Betreiber der Häuschen seien dieselben wie in den Vorjahren. Jeder Betreiber – das sei Grundlage der Vergabe – bekomme nur eine der insgesamt 120 Hütten. Ausnahme sei der Altstädter Kirchplatz, der, so Knabenreich, sich im Eigentum der Altstädter Nicolai-Kirchengemeinde befinde und – streng genommen – gar nicht zum Weihnachtsmarkt gehöre. Die Standgebühren, die entrichtet werden müssten, nennt Knabenreich »maßvoll«: »Haben wir seit Jahren nicht erhöht.«

Es gebe wie üblich freitags, samstags und sonntags ein musikalisches Programm mit Posaunenchören, Blasorchestern und Chorformationen. Das Programm ist hier einsehba r.