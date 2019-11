Von Bernhard Hertlein

Berlin/Blomberg (WB). In jedem neuen Tesla liegt ein Ladestecker von Phoenix Contact. Doch der Blomberger Elektronikspezialist ist nicht das einzige Unternehmen in OWL, das sich vom geplanten Tesla-Werk in der Nähe von Berlin gute Chancen für das eigene Geschäft verspricht.

Bislang wurde Elektromobilität vor allem als Gefahr für die Autozuliefererbranche gesehen. Und in der Tat sind Motor, Fahrwerk und Getriebe weniger aufwendig als beim Verbrenner. Der Auspuff etwa wird ganz überflüssig. »Aber Kotflügel beispielsweise brauchen auch Elektroautos«, macht Carsten Bleckmann, Personalchef bei Gestamp Umformtechnik in Bielefeld, der Branche Mut. Gestamp hat weitere Chancen, mit Tesla auch direkt ins Geschäft zu kommen: Zur spanischen Unternehmensgruppe gehört auch ein Betrieb in Ludwigsfelde nahe Berlin, der sich auf Wannen für Autobatterien spezialisiert hat.

Zu den Unternehmen, die die Elektromobilität bereits im Fokus haben, gehört die Aumann AG in Beelen im Kreis Warendorf. Der Maschinen- und Anlagenbauer beschäftigt 1000 Mitarbeiter und ist im Bereich Spezialmaschinen und Fertigungslinien für Komponenten elektrifizierter und klassischer Antriebsstränge führend. Zu den Kunden gehören bereits VW, Daimler und BMW.

Konkurrenz belebt das Geschäft: Das ist der vielleicht häufigste Kommentar bei den OWL-Zulieferern zum geplanten Tesla-Werk. » ZF sieht die Entscheidung von Elon Musk positiv«, sagt Jeannine Rapp, Sprecherin am Standort Stemwede . ZF beliefere Tesla bereits mit Fahrwerkskomponenten, Antriebstechnik und Elektronik – genauso wie andere Autokonzerne, die im Bereich Elektromobilität unterwegs seien.

Bei Benteler (Paderborn) will man Teslas Entscheidung nicht kommentieren. Yves Ostrowski, Pressesprecher des Bereichs Automotive, verweist aber darauf, dass 85 Prozent des Produktfolios von Benteler unabhängig von der Antriebsart seien.

Die Bielefelder Böllhoff-Gruppe steht schon seit 2014 nach eigenen Angaben in guter Geschäftsbeziehung mit Tesla. Beliefert würden sowohl die US-Werke in Freemont (Kalifornien) und in Reno (Nevada) als auch zuletzt das neue Werk in Schanghai. Tesla schätzt Böllhoffs Beitrag zur Leichtbaustrategie des Konzerns. »Wir beurteilen die Entscheidung von Tesla, in Deutschland zu investieren, als sehr positiv und freuen uns, die Geschäftsbeziehung in unserem Heimatland erfolgreich fortzuführen«, erklärte am Freitag Michael W. Böllhoff als geschäftsführender Gesellschafter der Gruppe.

Von der Lichttechnik kommend hat sich Hella (Lippstadt) zur Aufgabe gemacht, »die Kunden ganzheitlich auf dem Weg in die Elek­tromobilität zu begleiten«. Sprecher Markus Richter sieht in der Entscheidung von Tesla ein Signal, dass die Elektromobilität in Europa wohl weiter Fahrt aufnehmen werde. Zu den Neuentwicklungen im Bereich Batterie-Sensorik und -Elektronik von Hella gehört eine Batterie, die die Funktionen einer 48-Volt- und einer 12-Volt-Batterie kombiniert. Ohne die herkömmliche Blei-Säure-Batterie gebe es weniger Gewicht und mehr Platz. In Lippstadt entwickelt, soll die Hybridbatterie 2023 in Serie gehen. Im Übrigen beliefert Hella nach Angaben Richters nicht nur die großen Autokonzerne, sondern beispielsweise auch den Aachener Elektroautohersteller e.Go Mobile.

Das Beispiel Hella zeigt, dass von der Elektromobilität vor allem die Unternehmen im Bereich Elektronik und Elektrotechnik profitieren können, die nach außen hin bisher nicht als typische Autozulieferer in Erscheinung traten. Phoenix Contact erkannte früh die Chancen und beschäftigt heute im Bereich Elektromobilität 300 Mitarbeiter. Spezialisiert hat man sich auf Stecker und In­frastruktur für Ladestationen. Erfolgreich war Phoenix Contact lange vor Deutschland bereits in China. Neben Tesla unterhalten die Blomberger nach Angaben des zuständigen Geschäftsführers Michael Heinemann auch mit den führenden deutschen E-Autoherstellern gute Geschäftsbeziehungen. Als gute Entscheidung von Tesla-Chef Elon Musk bewertet er den Plan, neben der Autoproduktion auch ein Batteriewerk zu bauen: »Beim Elektrofahrzeug differenzieren sich die Hersteller künftig nicht mehr nach der Leistungskraft der Motoren, sondern nach der Stärke der Batterien.«

Auch Harting (Espelkamp) liefert Verbindungstechnik für E-Autos und E-Ladestationen, unter anderem direkt an VW. Der Absatz entwickelt sich so, dass Harting das Automotiv-Werk in Rumänien ausbauen will. Produkte der Mindener Unternehmensgruppe Wago werden in allen Produktionsbereichen der Automobilherstellung eingesetzt. Paragon -Chef Klaus Dieter Frers hat sich ebenso bereits positiv zu den Deutschland-Plänen von Tesla geäußert. Besonders profitieren könnte das auf Batterietechnik spezialisierte Tochterunternehmen Voltabox . Im Geschäft ist dieses bisher aber eher mit E-Bikes, Pedelecs, Golfcarts, Transportfahrzeugen wie etwa Gabelstaplern und neuerdings mit einem Busumrüster.