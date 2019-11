Von Burgit Hörttrich

Anna Seghers schreibt über ihre eigene Geschichte und die unzähliger Heimatloser auf der Flucht den Roman »Transit«. Mit Bezügen zu den Fluchtgeschichten von heute, Texten von Anna Seghers und deren Sohn Pierre (»Jenseits des Stroms«) bringt das Theater Bielefeld »Transittage« als Uraufführung auf die TAM-3-Bühne. Premiere war am Samstag im ausverkauften Haus.

Swen Lasse Awe, Ideengeber und Regisseur, stellt dabei den Bürokratie-Dschungel, administrative Prozesse, verzweifelte Briefe mit Bitten um Hilfe in den Mittelpunkt. Als Kontrapunkt zu Angst und Verzweiflung setzt er Ironie mit einem Topfpflanzendickicht, einem News-Laufband, das Zeitpunkte und Stationen angibt und – bei der Ankunft in Mexiko – dem Les Humphries-Schlager »Mexiko«.

Die Schauspieler Doğa Gürer, Stefan Imholz, Doreen Nixdorf und Susanne Schieffer spielen keine klar zuzuordnenden Rollen, es bleibt dem Zuschauer aber erlaubt, die Figuren selbst zu »bestimmen«: Da ist Anna Seghers selbst, die immerhin über Beziehungen, Freunde, Reputation, einen Ruf verfügt und darauf hofft, Hilfe zu bekommen, um in ihr gelobtes Land, die USA, einreisen zu dürfen. Ihre Familie, vor allem die Kinder, haben aus ihrer Wahrnehmung heraus andere Erinnerungen an die Flucht als die Mutter, beschreiben Momente großer Angst, aber auch ihre Lektüre oder auch das scheinbar Abenteuerliche.

Dazwischen: Versuche, an Visa zu kommen, an Schiffspassagen, Nachweise und Bescheinigungen, Pässe. Obwohl: Einen Pass zu haben, kann auch schlecht sein beim Transit. Wer bleiben will, etwa in Marseille, dem wird klar gemacht, dass Transit Durchreise bedeutet, nicht Aufenthalt. Die Familie, obwohl durchaus privilegiert und in Mexiko gut aufgenommen, hängt stets irgendwo zwischen den Welten. Anna Seghers drängt schließlich 1947 auf Rückkehr – und findet ein Deutschland in Trümmern. Die überzeugte Kommunistin will den sozialistischen Staat DDR mit aufbauen, übt nie Kritik am Regime. und wird deshalb im Westen angefeindet

Obwohl die Sätze in »Transittage« Mitte der 1940er Jahre geschrieben wurden, könnten sie von heute stammen. Das fasziniert, ist gleichzeitig erschreckend. Trotzdem ist die Stimmung nicht deprimierend. Swen Lasse Awe schafft Momente, die – auch in ihrer Absurdität – Heiterkeit auslösen. Das Bühnenbild von Thilo Ullrich lässt manche im Dunkeln, die vier Schauspieler selbst, alle souverän spielend ohne auf die Tränendrüse zu drücken, sorgen dabei selbst dafür, dass »Schlaglichter« geworfen werden. 80 Minuten lang ein Leben auf der Durchreise.

Weitere Vorstellungen zunächst am 22. und 26. November.