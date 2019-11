Kranzniederlegung am Mahnmal neben der Stiftskirche: In Schildesche wird am Sonntag der Kriegstoten gedacht. Foto: Bernhard Pierel

Von Arndt Wienböker

Bielefeld (WB). Seit einigen Jahren ist es in Bielefeld zur Tradition geworden, dass die zentrale Gedenkfeier zum Volkstrauertag abwechselnd in den Stadtbezirken ausgerichtet wird. Diesmal wurde am Sonntag in der Stiftskirche Schildesche der Kriegstoten und der Opfer von Gewaltherrschaft gedacht.

»Wer die Vergangenheit kennt, weiß, dass das nie wieder passieren darf, und dass wir wachsam sein müssen. Wir können trauern über all die Opfer und können noch heute erschüttert sein«, erklärte Schildesches Bezirksbürgermeister Martin Sauer und erinnerte an die Schrecken des 2. Weltkrieges mit 50 Millionen Toten. Sauer forderte weiter dazu auf, sich der deutschen Geschichte zu stellen. »Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft. Wer vergisst und verdrängt, steht in der Gefahr, in Zukunft alte Fehler zu wiederholen.«

Sozialdezernent Ingo Nürnberger, zugleich Vorsitzender des Bielefelder Kreisverbandes des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, erinnerte in seiner Ansprache an die Gründung der ersten Demokratie auf deutschem Boden nach dem 1. Weltkrieg vor 100 Jahren und an den Ausbruch des 2. Weltkrieges vor 80 Jahren. »Die Jahreszahl 1939 erinnert uns daran, dass viel zu viele unserer Vorfahren die Chance der Demokratie nicht genutzt haben. Viel zu viele Deutsche ließen sich aufhetzen gegen ganze Menschengruppen.«

Nürnberger gedachte auch der Opfer in Bielefeld: Nach dem 2. Weltkrieg hatte die Stadt 3200 gefallene Soldaten zu beklagen. Hinzu kamen 1300 Luftkriegsopfer. Zudem wurden vom Hauptbahnhof in Bielefeld etwa 1800 Jüdinnen und Juden in die Konzentrationslager deportiert. Der Sozialdezernent rief zum Frieden und einem »guten Miteinander« auf. In diesem Zusammenhang verwies er wie auch zuvor Martin Sauer in seiner Begrüßungsrede erneut auf die Bürger in Bielefeld, die erst vor wenigen Tagen, am 9. November, ein deutliches Zeichen gegen Rechts gesetzt hätten: »14.000 Menschen in unserer Stadt sind an diesem Tag aufgestanden gegen die Holocaustleugner, gegen die Menschenfeinde von Rechts. Darauf können wir ein bisschen stolz sein.«

In der heutigen Gesellschaft müsse man aber auch nach »neuen Dingen suchen, die uns verbinden und gemeinsam an den Herausforderungen arbeiten«. Nürnberger gedachte der Opfer des Nationalsozialismus, der Opfer der rassistischen und politischen Verfolgung sowie der Menschen mit Behinderung und der homosexuellen Menschen, die von den Nazis malträtiert und getötet wurden.

Zum Abschluss der Gedenkfeier, an der neben Pfarrerin Frauke Wagner und politischen Vertretern um Oberbürgermeister Pit Clausen auch Mitglieder der Britischen Streitkräfte, der Bundeswehr, der Feuerwehr und der Schützen teilnahmen, erfolgte eine Kranzniederlegung am Mahnmal neben der Stiftskirche.

Musikalisch begleitet wurde die Gedenkfeier von der Bläserklasse der Martin-Niemöller-Gesamtschule, Schülerinnen und Schülern der Marienschule der Ursulinen sowie vom Männergesangverein Schildesche und der Chorgemeinschaft Brake/Schildesche.