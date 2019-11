Bielefeld (WB/pan). Seine Junggesellenabschiede landen in der Ausnüchterungszelle und beim Anbringen eines Kronleuchters bohrt er auch gerne mal in die Wasserleitung: Mario Barths Alltag wird nie langweilig. Und deshalb hat der Comedian auch stets neue witzige Begebenheiten zu erzählen, wenn er auf der Bühne der Seidenstickerhalle steht.

»Schöne Stadt habt ihr hier. Baustellen habt ihr im Griff, wenn du hier falsch abbiegst biste weg«, erklärt Mario Barth gleich zu Beginn seines Programms »Männer sind faul, sagen die Frauen«. Da habe Bielefeld durchaus Gemeinsamkeiten mit Berlin, wo schließlich auch schon seit 17 Jahren am Flughafen gebaut würde.

Mehr Kommentare als diesen zu Politik oder Gesellschaft wird es am Abend nicht geben. Stattdessen thematisiert der Berliner das Gewicht von Handtaschen, die seltsame Neigung von Frauen sich gemeinsam in Badezimmern aufzuhalten oder auch das titelgebende Gerücht, dass Männer faul seinen. »Wir Männer sind nicht faul, wir sind aktive Nichtstuer. Wir können acht Stunden lang sitzen und gucken oder uns an eine Baustelle stellen und anderen stundenlang bei der Arbeit zugucken«, erklärt Mario Barth.

2020 feiert er bereits sein 20. »Bühnenjubiläum«. Während sich andere Künstler in zwei Dekaden gleich mehrfach neu erfinden bleibt Barth sich treu. Immer noch stehen die Eigenarten von Männern und Frauen im Zentrum der Comedy des 47-Jährigen.

Der selbst ernannte »größte Paartherapeut der Galaxis« schlachtet noch immer den Beziehungsalltag aus und ruft in seinem Berliner Dialekt seine inzwischen zum Mantra gewordenen Ausdrücke aus. »Verstehste?!«, »Kennste? Kennste?« und »Pass uff, jetzt kommt’s!« sind seine Standardfloskeln, die vom Publikum gefeiert werden. Das Thema Mann/Frau ist wirklich nicht neu oder irgendwie innovativ, doch es ist genau das, was die Besucher vom elffachen Comedypreis-Träger hören wollen.

Witzige Anekdoten aus dem Alltag

Mit seinen witzigen Anekdoten aus dem Alltag – alle laut Barth »Original passiert!« – schafft es der Moderator der TV-Shows »Willkommen bei Mario Barth« und »Mario Barth deckt auf« immer noch die Massen zu begeistern. Man kann dem Comedian fehlende Kreativität vorwerfen, aber keine fehlende Intuition für das, was die Fans von ihm wollen. Zwei Stunden lang liefert er ab, springt über die Bühne, lacht sich selbst über seine Witze kaputt und schildert Alltagssituationen mit dem richtigen Gespür für Pointen und Timing.

Und wirkt dabei stets so, als ob er selbst den meisten Spaß hat, zu Beispiel wenn er Tränen lachend von den Fehlversuchen seiner Freundin, das Navi im Auto zu bedienen, erzählt. Das ist extrem ansteckend, und so lachen die Zuschauer nicht nur über ihn und seine Witze, sondern mit ihm, was den Charme seines Liveauftritts ausmacht.