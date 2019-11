Bielefeld (WB/bp). 215 Spenden mit einer Gesamthöhe von 19.867 Euro sind bislang eingegangen, um den Bielefelder Stadtwald aufforsten zu können. Dafür, dass die Aktion erst offiziell seit Monatsanfang laufe, sei das ein gutes Ergebnis, so der städtische Umweltbetrieb, der die Federführung übernommen hat.

Oberbürgermeister Pit Clausen hatte Anfang Oktober unter der Überschrift »Zehn Euro für zehn Quadratmeter Wald« dazu aufgerufen, der Stadt bei der Aufforstung zu helfen. Aktueller Anlass: Gut 800.000 Quadratmeter des Stadtwaldes, eine Fläche von 100 Fußballfeldern, sind durch Trockenheit, Stürme und Schädlingsbefall massiv geschädigt.

Der Stadt gehören 2000 Hektar Wald, 80 davon sind in Mitleidenschaft gezogen, vor allem reine Fichtenbestände sind schwer geschädigt.

Dabei betont Herbert Linnemann, Abteilungsleiter Forsten im städtischen Umweltbetrieb, dass die letzten Fichten vor rund 30 Jahren gepflanzt worden seien. Ziel sei es, Mischwald zu entwickeln. Deshalb sollen von den Spenden zum Beispiel Eichen, Rotbuchen, Hainbuchen, Birken, Wildkirschen, Ulmen, Pappeln, Esskastanien, Weißtannen und Douglasien gesetzt werden.

m Stadtwald wurden 40.000 Festmeter Holz gefällt:

Mit Hilfe der Spenden sollen voraussichtlich noch in diesem Jahr neue Bäume am dem Höhenzug des Teutoburger Waldes in der Nähe des »Eisernen Antons«, im ehemaligen Windelwald nördlich von Sennestadt , im Wald bei Meyer zu Heepen und im Wald oberhalb des Tierparkes Olderdissen gepflanzt werden. Schösslinge seien bestellt.

Im Stadtwald wurden 40.000 Festmeter Holz gefällt: »Zweieinhalb mal so viel wie üblich.« Auf Bielefelder Gebiet gibt es neben den 2000 Hektar Stadtwald noch Privatwald auf 5600 Quadratmetern.

Dort würden Fichten und Buchen genauso schwächeln wie im Stadtwald, so der Umweltbetrieb. Im Stadtgebiet gibt es 170 Kilometer Waldwege, für deren Sicherheit ebenfalls gesorgt werden müsse.

Wer die Aktion »Zehn Euro für zehn Quadratmeter Wald« unterstützen möchte, kann das mit einer Spende auf das Konto 26 bei der Sparkasse Bielefeld tun. Empfänger ist die Stadt, Verwendungszweck »Stadtwald«.

Infos gibt es auch hier.