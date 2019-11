Von Hendrik Uffmann

Bielefeld (WB). Im Streit um die Mufflonherde im Teutoburger Wald will sich an diesem Dienstag Oberbürgermeister Pit Clausen ausführlich äußern. In der Sitzung des Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz (17 Uhr, Rochdale-Raum, Altes Rathaus) will er die Position der Stadt erneut erläutern.

Ein Kernpunkt: Die Bedeutung des Artenschutzes und die Funktion des Teutoburger Waldes für den Wildbestand und speziell für die Mufflons habe das Oberverwaltungsgericht Münster nach städtischer Einschätzung nicht hinreichend berücksichtigt. Außerdem habe sich die Sachlage gegenüber 2013 durch die Folgen des Klimawandels geändert. »Dies wird neben den Rechtsausführungen des Oberverwaltungsgerichts auch zu berücksichtigen sein«, so der Oberbürgermeister.

Einer Zahlung von Schadensersatz in Höhe der jährlich durch die Mufflons verursachten Schäden erteilt Clausen eine Absage. »Alle im Wald lebenden Wildtiere verursachen Schäden an Bäumen und Pflanzen, Schadensersatzzahlungen verbieten sich schon wegen der Vorbildwirkung«, erklärt Clausen in seiner Mitteilung, die bereits am Montag an die Fraktionen, Gruppen, Einzelvertreter im Rat gegangen ist.

Urteilsbegründung erwartet

Derzeit warte die Stadt weiter auf die schriftliche Urteilsbegründung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Münster, so Clausen in seiner Mitteilung. Nach Eingang des Urteils und der Begründung werde die Stadt prüfen, ob sie rechtlich dagegen vorgehe.

Denn der 16. Senat des OVG hatte nach seinem Urteil eine Revision nicht zugelassen. Dagegen ist eine Nichtzulassungsbeschwerde möglich, über die das Bundesverwaltungsgericht entscheidet. Die Stadt Bielefeld werde jedoch alle Möglichkeiten prüfen, um den Totalabschuss zu vermeiden, erklärt Clausen erneut in der Mitteilung.

Darin fasst er auch noch einmal die Ausgangssituation und die Entwicklung des Streits zusammen. Die August Klasing’sche Stiftung in Bielefeld sei Eigentümerin eines etwa 82 Hektar großen Wirtschaftswaldes und zugleich Inhaberin eines etwa 210 Hektar großen Eigenjagdbezirks im Teutoburger Wald. Der Großteil der Flächen gehöre zum Lebensraum des hiesigen Muffelwildes, das seit Anfang der 60er Jahre im Teutoburger Wald lebt. Der Lebensraum der Tiere umfasse fünf weitere Jagdbezirke, der Frühjahrsbestand der Herde schwanke zwischen 10 und 15 Tieren.

2007 hat die August Klasing’sche Familienstiftung erstmals beantragt, das Muffelwild zu entfernen, heißt es in der Mitteilung. Als Grund seien erhebliche Schäden am Forst genannt worden. In den weiteren Jahren sei im Rahmen der Abschussplananträge wiederholt der Totalabschuss beantragt worden.

Versuche einer Einigung

Die Stadt Bielefeld habe aber – im Einvernehmen mit dem Jagdbeirat – in den Abschussplänen für die Eigenjagd der Klasing’schen Stiftung nur den Abschuss einzelner Tiere festgesetzt, so dass der Bestand der Muffelwildherde gesichert bleiben könne. Diskutiert worden sei auch eine Vertreibung oder Umsiedlung der Tiere, letztlich sei diese Diskussion aber ergebnislos geblieben, so Clausen. Auch eine Fütterung mit Heu sei ausprobiert worden, was aber nach Angabe der Familienstiftung nicht zu weniger Schäden geführt habe.

»Es gab zahlreiche Versuche, eine gütliche Einigung zwischen den Parteien herbeizuführen, die einerseits die Schäden an den Bäumen berücksichtigt und andererseits den Weiterbestand des Muffelwildes gewährleistet. Eine Einigung kam nicht zustande«, heißt es in der Mitteilung des Oberbürgermeisters.

»Gravierende Schäden«

Gegen die Ablehnung des Totalabschusses hatte die Stiftung 2011 Klage beim Verwaltungsgericht in Minden erhoben. Dieser Klage hatte das Gericht im Januar 2013 stattgegeben und die Stadt Bielefeld dazu verpflichtet, den Antrag auf Totalabschuss unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts zu bescheiden.

In den Urteilsgründen hatte das Verwaltungsgericht ausgeführt, dass die gravierenden Schäden und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Nachteile von der Stiftung nicht länger hinzunehmen seien.

Gegen diese Entscheidung des Mindener Gerichts hatte die Stadt Bielefeld Berufung eingelegt. Diese hatte das Oberverwaltungsgericht Münster, wie berichtet, am 9. November zurückgewiesen und die Stadt verpflichtet, unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut im Rahmen eines Abschussplans über den Abschuss des Muffelwilds zu entscheiden.

Reaktion auf Angebot

Nach Einholung eines Sachverständigengutachtens zum Umfang der Wildschäden und ihren wirtschaftlichen Auswirkungen war das Oberverwaltungsgericht Münster zu dem Ergebnis gekommen, dass die Stadt Bielefeld mit dem Abschussplan aus dem Jahr 2012 den berechtigten Ansprüchen der Klägerin auf Schutz gegen Wildschäden nicht hinreichend Rechnung getragen habe.

Andere Maßnahmen als die Entfernung der Tiere – wie zum Beispiel eine weitere Reduzierung der ohnehin kleinen Herde und das Angebot von Heu oder Schutzmaßnahmen für die Bäume – seien nach fachkundiger Einschätzung nicht erfolgversprechend oder nicht wirtschaftlich durchzuführen.

Die Stadt Bielefeld hatte die Höhe des Schadens angezweifelt und eine Kompensation durch mögliche Jagdeinnahmen vorgetragen. Mit diesen Argumenten konnte sie letztlich aber nicht durchdringen. Die Stadt Bielefeld werde nun nach Prüfung der Urteilsgründe eine neue Entscheidung treffen.

Unterdessen hat die Klasing’sche Familienstiftung auf das Angebot des Bielefelder Straßenbauunternehmens Asphalt Kleemann reagiert. Ein Vertreter der Stiftung habe sich für den Vorstoß bedankt und angekündigt, konkret darauf eingehen zu wollen, sobald das schriftliche Urteil vorliege und ausgewertet sei, sagte Henning Kleemann dem WESTFALEN-BLATT.