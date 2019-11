Von Burgit Hörttrich

Umweltberaterin Bettina Willner rät, eine eigene Trinkflasche zu benutzen und diese mit Leitungswasser zu füllen: »Vermeidet Müll, ist billig und Trinkwasser ist das am besten kontrollierte Lebensmittel überhaupt.« Das Bielefelder Leitungswasser koste nur 0,5 Cent pro Liter – Abwassergebühr inklusive. Mineralwasser dagegen koste selbst in einer günstigen Variante 20 Cent pro Liter. Willner: »Also das 40-fache.«

Sie macht darauf aufmerksam, dass Mehrweg zwar besser sei als Einweg, dass aber in vielen Getränkekisten eben ausschließlich Einwegflaschen stünden: »Unbedingt auf das Siegel auf den Flaschen achten.«

Durchschnittlich würden in Deutschland pro Kopf und Jahr 300 Einweg-Flaschen geleert, das seien rein statistisch allein in Bielefeld mehr als 100 Millionen Flaschen, die meisten davon mit einer Füllmenge von 0,5 Litern.

Auch die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Bielefeld-Herford appelliert an die Verbraucher, gegen Pfand-Berge aus Plastik anzugehen. Sie spricht davon, dass in Bielefeld allein 33 Millionen Einwegflaschen bei Mineralwasser und Erfrischungsgetränken eingespart werden könnten, würden Hersteller und Handel die gesetzliche Mehrwegquote einhalten. Der Anteil der wieder befüllbaren Mehrwegflaschen habe nach Angaben des Umweltbundesamtes zuletzt bei lediglich 33 Prozent gelegen. Gesetzlich vorgeschrieben seien 70 Prozent.

Plastikflaschen würden nach nur einer Benutzung zerschreddert und aufwändig recycelt, so Gewerkschafterin Gaby Böhm. Eine 0,7-Liter-Wasserflasche aus Glas ersetze in der Ökobilanz 37 Plastik-Einliter-Flaschen.

Jeder Deutsche trinke 150 Liter Mineralwasser pro Jahr, sagt Walburga Wilder vom städtischen Umweltbetrieb. Sie kritisiert, dass immer mehr Einweg-Flaschen achtlos weggeworfen würden: »Das trägt zur Vermüllung des öffentlichen Raums bei.«

Wer lieber Mineralwasser als Leitungswasser trinke, so Bettina Willner, sollte unbedingt Wasser wählen, dass aus der Region stamme (kurze Transportwege) und in Mehrwegflaschen abgefüllt werde.

Reaktionen von Carolinen und Christinen

Das Bielefelder Unternehmen Carolinen spricht von einem »lückenlosen PET-Wertstoffkreislauf und 100-prozentiger Rohstoffverwertung«. Garantiert würden zudem hygienisch saubere Flaschen durch intensive Reinigung.

Der Mehrweg-Anteil des Unternehmens Christinen-Brunnen liegt nach eigenen Angaben bei 40 Prozent, die PET-Einwegflaschen hätten einen Recycling-Anteil von 55 Prozent. Ziel sei es, das »nachhaltige Verpackungsrecycling weiter auszubauen«.

Walburga Wilder sagt, dass eine Mehrweg-Glasflasche bis zu 50 Mal wieder befüllt werden könnte, eine PET-Mehrwegflasche bis zu 18 Mal. Wer sich den Transport ersparen wolle, nutze eben Leitungswasser, so Wilder. In Bielefeld gebe es inzwischen zum Beispiel rund 20 sogenannte Refill-Stationen. Das sind öffentliche Orte, an denen kostenlos Trinkwasser gezapft werden könnte – unter anderem in der Verbraucherzen­trale an der August-Bebel-Straße.

»Pfand-Chaos«

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten prangert zudem das »Pfand-Chaos« in Super- und Getränkemärkten an. Verbraucher würden häufig darüber klagen, dass sie ihr Leergut nur noch dort loswürden, wo sie die gefüllten Flaschen gekauft hätten. Deshalb, so Gewerkschafterin Gaby Böhm, müsse es Standard-Mehrwegflaschen geben. Ihr ist wichtig, dass Mehrweg auch Arbeitsplätze sichere, weil Flaschen aus Glas und robustem Kunststoff gesammelt, gereinigt und befüllt würden.

Die Aktion der Verbraucherzentrale in der Universität jedenfalls war überschrieben mit »Bye, bye, bottle«. Wer seine letzte Einwegflasche in eine Wertstofftonne warf, hatte die Chance, eine wiederbefüllbare Flasche für Heiß- und Kaltgetränke zu gewinnen. Willner: »Wichtig auch gegen die Pappbecherflut.«