Bielefeld (WB). Mehrere hundert Kinder der Bültmannshof-Grundschule an der Kurt-Schumacher-Straße haben am frühen Montagnachmittag ihre Klassenräume und die offene Ganztags-Betreuung (OGS) verlassen müssen. Grund war das Auslösen der schulinternen Brandmeldeanlage in der OGS, sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Sebastian Bend. Gelöscht werden musste allerdings nicht – es gab einen Fehlalarm, verursacht offenbar wegen einer technischen Störung.