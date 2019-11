Bielefeld (WB/hz). Regen, grauer Himmel und die früh anbrechende Dunkelheit haben in Bielefeld am Montag innerhalb von sechs Stunden zu 26 Unfällen geführt. Die schwerste Karambolage ereignete sich auf der Eckendorfer Straße. Ein Radfahrer (80) wurde bei einem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt.

Am späten Nachmittag gegen 17.17 Uhr kam es auf der Eckendorfer Straße/Höhe Einmündung Am Wellbach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer, berichtete ein Polizeisprecher. Der Radfahrer zog sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen, ein sogenanntes Polytrauma an mehreren Körperregionen und Organen, zu. Der Mann wurde nach Erstversorgung vor Ort von Ersthelfern sowie den eingesetzten Rettungskräften der Feuerwehr Bielefeld (Notarzt und Notfallsanitäter) in ein Bielefelder Krankenhaus eingeliefert.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 32-jährige Frau aus dem Kreis Gütersloh mit ihrem BMW die Eckendorfer Straße in Richtung Innenstadt. Ein 80-jähriger Bielefelder versuchte zur gleichen Zeit mit einem sogenannten Leichtmofa (Fahrrad mit Hilfsmotor), die Eckendorfer Straße an der dortigen Ampelanlage in Richtung der Straße Am Wellbach zu überqueren.

Der Rentner wurde vom Auto erfasst, über die Motorhaube vor die Windschutzscheibe des BMW geschleudert, mehrere Meter weit mitgeschleift und schließlich wieder auf die Fahrbahn geschleudert, heißt es von der Polizei. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Unfallort wurde für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden lang weiträumig abgesperrt. Die Eckendorfer Straße wurde in Richtung Innenstadt gesperrt, der Verkehr wurde am Rabenhof abgeleitet. Das Befahren der Straße Am Wellbach war wegen der Sperrung ebenso nicht möglich. Das führte mitten im Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bielefelder Osten.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge könnte der Radler bei Ampel-Rotlicht über die Eckendorfer Straße in Richtung Am Wellbach gefahren sein. Die Höhe des Sachschaden kann noch nicht genauer beziffert werden.

Insgesamt ereigneten sich an diesem regnerischen und grauen Novembermontag zwischen 13 und 19 Uhr 30 Unfälle im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bielefeld. 26 Karambolagen gab es quer durchs Stadtgebiet, vier weitere auf den Autobahnen in Ostwestfalen-Lippe. »Wir haben alle Hände voll zu tun«, sagte ein Polizeisprecher.