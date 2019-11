Mit der fulminanten Performance »Ich, Judas« hat Ben Becker am Sonntagabend in Bielefeld gezeigt, welch ein starker Schauspieler er ist. Zeitgleich lief im Fernsehen der aktuelle »Tatort« mit ihm in einer Hauptrolle. Foto: Bernhard Pierel

Von Andreas Schnadwinkel

Bielefeld (WB). Der »Tatort«, in dem er eine Hauptrolle spielt, läuft seit 20 Minuten in der ARD, als Ben Becker hemmungslos zu weinen beginnt. Es sind Tränen der Ergriffenheit, die er am Sonntagabend in der Altstädter Nicolaikirche in Bielefeld vergießt. Ergriffen vom Beifall des Publikums für seine großartige Solo-Darbietung »Ich, Judas«.

90 Minuten haben die gut 400 Besucher keinen Laut von sich gegeben. Nicht, als der Schauspieler nach einem Orgelintro den Altarraum betritt. Und auch nicht, als er seine Bühne zu dramatischen Klängen wieder verlässt.

Als die Musik endet, kommt Ben Becker zurück und lässt sich feiern. Die andächtige Stille verfliegt im Nu. Alle Zuschauer erheben sich und applaudieren zehn Minuten lang. Die Begeisterung füllt rasant den Raum und bringt den 54-Jährigen zum Weinen. »Deswegen macht man das und nicht, um sich ein Haus in Miami zu kaufen«, sagt er gerührt von der emotionalen Reaktion des Publikums.

Begnadeter Rezitator

Was ist vorher geschehen? Ben Becker hat sich eineinhalb Stunden lang der Figur des Judas Iskariot genähert und dessen Rolle angenommen. Dabei geht es auch um die theologische Frage: Ist Judas der Lieblingsjünger Jesu, der Gottes Werk vollendet, oder der Verräter, der den Messias ans Kreuz liefert?

Becker beginnt mit dem Matthäus-Evangelium und liest die Abendmahlpassage vor. »Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich’s, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es.« Der Charakterdarsteller ist auch ein begnadeter Rezitator, der seine verrauchte und verlebte Stimme gekonnt einzusetzen weiß.

Als zweiten Text hat er ein Kapitel aus dem Roman »Judas« des israelischen Autors Amos Oz ausgewählt. Darin beschreibt Oz die Momente vor Judas’ Entscheidung, ein Seil zu nehmen und sich am nächsten Baum aufzuhängen. Mit seinen Pausen und Betonungen hebt Becker den Text auf eine höhere Ebene.

Mit Inbrunst

Als zentrale literarische Vorlage und Kern der Darbietung dient die Verteidigungsrede aus Walter Jens’ »Der Fall Judas« (1999). Becker spielt die Rolle des – in der Kulturgeschichte in der Regel so dargestellten – verhassten Verräters mit Inbrunst. Hier wird Partei ergriffen für einen, dem Ungerechtigkeit widerfahren ist und dessen Name für das Schlechte im Menschen steht: Judaslohn und Judaskuss.

»Ich habe mehr an ihn geglaubt als er an sich selbst«, so einer der Sätze, mit denen Judas sich zu rechtfertigen versucht. Becker nutzt das Interieur des Sakralbaus, spricht zu einer Jesusfigur aus Holz, die an einer Wand hängt: »Der hier am Kreuz wusste um meine Rolle.« Ohne Judas kein Kreuz, kein Christentum, keine Erlösung – so die Kausalkette, mit der eine Unperson Respekt für sich einfordert.

Judas verteidigt sich im Hier und Jetzt und blickt auf die Historie des Judenhasses zurück, den auch er mitzuverantworten hat. Aber er sieht die Ursachen nicht in seinem Handeln selbst, sondern in der Rezeption durch die Evangelisten. Als Beweis liest er aus dem Johannes-Evangelium die Stelle (Salbung in Bethanien, Johannes 12, 12-19) vor, die maßgeblich zum Vorurteil des geldgierigen Juden beigetragen hat: »Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet: Warum wurde dieses Öl nicht für dreihundert Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil ihm an den Armen lag, sondern er war ein Dieb; er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde.« Die Reaktion des Gescholtenen: »Johannes, wie konntest du nur?«

Im März der nächste Auftritt in Bielefeld

Die Stärke von »Ich, Judas« liegt gerade auch darin, diese frühe Wurzel des Antisemitismus freizulegen. Was die Urchristen, die den Juden Christusmord vorwarfen, verdrängten: Jesus wurde als Jude geboren und ist als Jude gestorben.

All das hat Ben Becker in die Rolle gelegt und sich ihr hingegeben. Er wird es noch einmal in Bielefeld tun: am Freitag, 27. März 2020, 20 Uhr, wieder in der Altstädter Nicolaikirche.