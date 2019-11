Die couragierte Aktion von Linda Cariglia (20/rechts) und Karolina Smaga (22) wurde im Juli in der Sendung »Aktenzeichen XY« geschildert. ZDF-Moderator Rudi Cerne stellte in den vergangenen Monaten sieben Fälle vor, die für den XY-Preis nominiert waren. Foto: ZDF

Von Stefan Biestmann

Bielefeld/Gütersloh (WB). Weil sie eine Vergewaltigung in Bielefeld verhinderten, waren Linda Cariglia (20) und Karolina Smaga (22) für den vom ZDF initiierten XY-Preis für Zivilcourage 2019 nominiert . Zwar gehören sie an diesem Mittwochabend in Berlin nicht zu den Preisträgern. Aber die beiden jungen Frauen haben mit ihrer mutigen Aktion bundesweit für Aufsehen gesorgt.

»Es war schon eine große Anerkennung, überhaupt nominiert worden zu sein. Damit habe ich niemals gerechnet. Deswegen bin ich nicht enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben«, sagt die Rietbergerin Karolina Smaga dem WESTFALEN-BLATT. Ohnehin sei das beherzte Eingreifen für sie und ihre Gütersloher Freundin Linda Cariglia selbstverständlich gewesen. »Ich würde immer wieder so handeln«, sagt Karolina Smaga.

Innenminister Seehofer übergibt Auszeichnungen

Bundesinnenminister Horst Seehofer wird den XY-Preis heute Abend im Berliner Zollernhof an drei Preisträger übergeben, die jeweils 10.000 Euro erhalten. Mehr als 40 Kandidaten waren für den Preis vorgeschlagen worden. Das ZDF stellte sieben Nominierte in der Sendung »Aktenzeichen XY...ungelöst« vor. Im Juli drehte sich ein Beitrag um den Bielefelder Fall. Karolina Smaga und Linda Cariglia spielten gemeinsam mit zwei Schauspielern, die den Vergewaltiger und das Opfer verkörpern, in München die Szenen nach.

Der Fall aus Bielefeld hatte bereits vor der XY-Sendung ein bundesweites Medieninteresse ausgelöst. So gastierten Linda Cariglia und Karolina Smaga unter anderem in der RTL-Sendung »Stern TV«. Die beiden Frauen hatte am 14. Oktober schnell gehandelt, als sie an der Mindener Straße kurz hinter der Eisenbahnbrücke sahen, dass ein Mann eine junge Frau vergewaltigen wollte.

Täter zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt

Karolina Smaga warf sich auf den Täter, so dass der Mann vom Opfer abließ. Und die beiden Frauen halfen später durch ihre Täterbeschreibung dabei mit, dass der heute 26-jährige Marokkaner, der damals in einer Herforder Flüchtlingsunterkunft lebte, von der Polizei gefasst wurde. Das Bielefelder Schöffengericht verurteilte den Täter später wegen versuchter Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu eineinhalb Jahren Haft.

Die Ereignisse aus dem Herbst 2018 haben sie weiter sensibilisiert, berichtet Karolina Smaga. »Ich gehe jetzt immer mit offenen Augen durch die Straßen.« Und der Vorfall vom 14. Oktober sei bei ihr immer noch sehr präsent. »Ich denke heute noch jeden Tag daran zurück.«