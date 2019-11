Marché werde sich aus der Innenstadtlage zurückziehen, eine Eröffnung an anderer Stelle sei aktuell nicht geplant. Marché Mövenpick hatte vor dem Engagement im Loom in Bielefeld bis zum Herbst 2005 15 Jahre lang ein Restaurant am Ende der Obernstraße betrieben. Die Restaurantkette Marché gehört zur schweizerischen Mövenpick AG mit Sitz im Kanton Zug und betreibt knapp 200 Restaurants in Mitteleuropa, Nordamerika und Asien, davon 23 in Deutschland.

Im Loom gibt es derzeit neun Leerstände, die größten sind die beiden ehemaligen Standorte des Modehauses Sinn, das im Frühjahr in den ehemaligen Esprit-Standort an der Bahnhofsstraße gezogen ist, und die frühere Filiale der Kette Schuhpark, die Insolvenz angemeldet hatte. Trotz der Ankündigung von Center-Manager Michael Latz im April, man sei zuversichtlich, in Kürze interessante Mieter für die Flächen präsentieren zu können, bestehen die Leerstände weiterhin.