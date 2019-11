Von Peter Bollig

Die Gegner der geplanten Hochbahnsteige in Brackwede hatten im Jahr 2017 fast 15.000 Unterschriften vorgelegt, um einen Bürgerentscheid anzustoßen, der den Bau der Bahnsteige verhindern sollte. 10.500 wären dazu notwendig gewesen. Wie berichtet, hat die Stadt das Begehren abgelehnt.

Einer der Gründe: Bei stichprobenartigen Kontrollen der Unterschriftenlisten sei herausgekommen, dass etliche nicht von den vermeintlichen Urhebern stammen. Die übrigen Listen waren danach nicht mehr kontrolliert worden. Von den insgesamt 14.746 Unterschriften waren nach Angaben des Rechtsamtes der Stadt 2407 überprüft worden. Davon seien 913 ungültig gewesen. Bei 379 sollen die Unterschriften von den im Einwohnermelderegister hinterlegten Signaturen abgewichen sein.

Anzeige erstattet

Vor dem Verwaltungsgericht Minden war die Bürgerinitiative damit gescheitert, das Bürgerbegehren juristisch dennoch durchzusetzen, geht jetzt aber in die nächste Instanz vor das Oberverwaltungsgericht .

Falls die Staatsanwaltschaft Klage wegen Wahlfälschung erhebt, könnte der Fall indes auch die Strafgerichte beschäftigen. Wer die Anzeige wegen Unterschriftenfälschung erstattet hat, konnte Sarah Siedschlag nicht sagen. Die Stadt Bielefeld sei es aber nicht gewesen. Es habe »Hinweise gegeben, dass es zu Fälschungen gekommen« sei. Zuständig sei in diesem Fall der Staatsschutz, der üblicherweise bei politisch motivierten Straftaten ermittelt.

Nach Informationen dieser Zeitung geht es um Beobachtungen eines Zeugen, der auf einer Zugfahrt gesehen haben will, wie jemand eine oder mehrere Unterschriftenlisten der Bürgerinitiative ausgefüllt habe – mit mehr als nur einer Unterschrift.

Rechtsanwalt Dr. Hermann Gördes, der die Bürgerinitiative für den Erhalt der Hauptstraße im verwaltungsrechtlichen Verfahren vertritt, warnt vor voreiligen Schlüssen. Falls tatsächlich Unterschriften gefälscht worden seien, könne das auch ein gezieltes Vorgehen gewesen sein, um die Bürgerinitiative in Verruf zu bringen.

Initiative weist Vorwurf zurück

Den Vorwurf einer Fälschung hatte die Bürgerinitiative in der Vergangenheit bereits zurückgewiesen, insbesondere in den Fällen, in denen die Verwaltung die Unterschriften aus den Listen mit den ihr selbst vorliegenden Signaturen verglichen hat – etwa im Zuge einer Ausstellung von Personalausweisen. Es sei denkbar, dass in der täglichen Praxis getätigte Unterschriften von denen differierten, die vor Jahren in einen Antrag auf Ausstellung eines Personalausweises gesetzt worden seien, so die Bürgerinitiative.

Auch könnten Krankheiten, zum Beispiel ein Schlaganfall, die Unterschrift einzelner Bürger im Laufe der Zeit verändert haben. Die Initiative hatte in der Vergangenheit schon betont, die Unterschriftenlisten zwar ausgelegt zu haben, für die Unterschriften aber nicht verantwortlich zu sein.