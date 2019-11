Bielefeld (WB/hz). Vor der Urteilsverkündung am Dienstag hatte sich ein Verteidiger noch siegessicher gegeben. »Das wird ein kurze Sache«, meinte der Rechtsanwalt. Schließlich war beim Schwurgerichtsprozess um eine Messerstecherei in Heepen der Vorwurf des versuchten Totschlags vom Tisch. Die Staatsanwaltschaft forderte für drei Angeklagte (31/31/32) Bewährungsstrafen von je acht Monaten und für den jüngsten Angeklagten (27) sogar den Freispruch.

Um so längere Gesichter gab es, als Christoph Meiring, Vorsitzender Richter der 10. Großen Strafkammer, den drei Angeklagten statt der erhofften Bewährung die Haftstrafen wegen gefährlicher Körperverletzung von je zweieinhalb Jahren verkündete. Lediglich der 27-Jährige wurde vom Gericht freigesprochen. »Wir haben keine Einlassung gehört. Sie haben zur Tat nicht Stellung genommen«, sagte der Vorsitzende Richter zu allen vier Angeklagten.

»Wir hatten über einen üblen Fall von Selbstjustiz zu entscheiden«, hieß es dann in der Urteilsbegründung. Bei der sechstägigen Beweisaufnahme vor dem Schwurgericht ging es um eine bereits mehr als eineinhalb Jahre zurück liegende Bluttat auf einem Supermarktparkplatz im Bereich Amtmann-Bullrich-Straße/Am Homersen in Heepen.

Erst Schlägerei, dann Messerangriff

Dort kam es am frühen Morgen des 3. März 2018 gegen 2.45 Uhr erst zur Schlägerei und dann zum Messerangriff unter kurdischen Jesiden aus Bielefeld. Einem heute 34 Jahre alten Mann wurden mit einer mindestens fünf Zentimeter langen Messerklinge um die zehn Stichwunden unter anderem in den Brustkorb und in die Lunge zugefügt. Weitere Verletzungen erlitt der Bielefelder, als er von den Angreifern mit Schlägen und Tritten zu Boden gebracht wurde. Ärzte retteten nach der Messerattacke bei einer Notoperation im Krankenhaus den 34-Jährigen.

»Er hatte Angst um sein Leben, weil er dachte, die Angreifer würden ihn umbringen«, zitierte Vorsitzender Richter Meiring aus der Zeugenaussage des Opfers. Gleichzeitig stellte Meiring klar, dass ausgerechnet das Opfer Auslöser der Tat war. Der 34-Jährige hatte vor dem Messerangriff in einer Shisha-Bar an der August-Bebel-Straße einem vermeintlichen Schuldner die Faust ins Gesicht geschlagen. Es war eine Verwechselung beim Geldstreit um ein Drogengeschäft. Den Faustschlag erhielt nicht der Schuldner, sondern dessen Bruder.

Mit dem folgenden Messerangriff in Heepen hätten die drei verurteilten Angeklagten »nachhaltige Vergeltung« am 34-Jährigen üben wollen, stellte das Gericht fest. Den oder die Messertäter habe man beim Prozess jedoch nicht ermitteln können. Der vierte Angeklagte wurde freigesprochen, weil nicht zu beweisen war, dass er überhaupt am Tatort war.