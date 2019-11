Von Arndt Wienböker

Bielefeld (WB). Gemeinsam mit dem »Café Welcome« und der Künstlerinitiative »Art at work« hat der Verein »Fahrräder bewegen Bielefeld« (FBB) in der Schillerstraße 73a – dort ist der Vereinsverbund beheimatet – zum wiederholten Mal einen »Fietsen- und Vintagemarkt« ausgerichtet.

Ob Retrofahrräder, Rennräder, Hollandräder oder Kinderräder: An diesem Tag hatten die Besucher die Gelegenheit, aufgearbeitete Räder aller Art kostengünstig zu erwerben. So stand etwa ein mehr als 50 Jahre altes Miele-Rad für 70 Euro zum Verkauf. Oder aber Retroräder der Marken Borussia, Rixe oder Patria; mit Kardanantrieb. »Das sind echte Schätzchen.« Darin sind sich der FBB-Vorsitzende Stefan Mielke sowie die »ehrenamtlichen Schrauber« Georg Detlinger und Wolfgang Güse einig. Mielke hätte sich allerdings etwas mehr Resonanz erhofft, »denn wir sind auf die Erlöse angewiesen.«

Räder für Bedürftige

Der gemeinnützige Verein, der Anfang 2015 gegründet wurde, hat es sich zum Ziel gesetzt, mehr bedürftige Menschen in Bielefeld anhand von Fahrrädern mobil zu machen. Gebrauchte oder reparaturbedürftige Räder werden im Stadtgebiet eingesammelt und von ehrenamtlich tätigen Vereinsmitgliedern aufgearbeitet und dann gegen einen geringen Unkostenbeitrag wieder verkauft.

»Wir geben die Räder an die Bedürftigen weiter«, erklärt Stefan Mielke. Dies seien in erster Linie Geflüchtete oder Schulkinder. »Jeder soll die Möglichkeit haben, ein Fahrrad zu bekommen.« Dabei arbeitet der Verein auch mit Kooperationspartnern wie der Bildungsinitiative Tabula zusammen. Regelmäßig finden in der Fahrrad-Werkstatt in der Schillerstraße Ferienschulen oder andere Schulprojekte statt.

Das Thema Integration wird in dem Verein nicht nur groß geschrieben, sondern auch gelebt. »Wir bieten Integrationsmaßnahmen für Geflüchtete und Qualifizierungen für Langzeitarbeitslose an«, erklärt Stefan Mielke. Aktuell sind vier Menschen mit Migrationshintergrund als »Ein-Euro-Jobber« in der Lehrwerkstatt des Vereins tätig. Einer von ihnen ist Ahmed, der vor vier Jahren aus dem Irak nach Deutschland gekommen ist und seit gut einem Jahr 20 Stunden in der Woche für FBB arbeitet. »Das macht wirklich Spaß. Durch die Arbeit hier lerne ich auch die deutsche Sprache immer mehr«, erklärt Ahmed. Angeleitet werden die Flüchtlinge von drei ausgebildeten Fahrradmechanikern, die auf 450-Euro-Basis arbeiten.

Viele Kooperationsprojekte

In einem weiteren Kooperationsprojekt mit der AWO und der Freien Scholle möchte der Verein »Fahrräder bewegen Bielefeld« zudem die Mobilität für Menschen mit Behinderung verbessern. Mielke: »Dazu haben wir eine Art Rikscha gestaltet.«

Seit Bestehen des Vereins, der im vergangenen Jahr mit dem Integrationspreis der Stadt Bielefeld ausgezeichnet worden ist, sind bereits etwa 1500 Räder aufgearbeitet und weitergegeben worden. Mit Aktionstagen wie den Fietsenmarkt (holländisch für Fahrrad) sollen zusätzlich Erlöse für die gemeinnützigen Projekte generiert werden. »Wir freuen uns über jede Art von Unterstützung«, betont Stefan Mielke.