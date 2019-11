Die Grafik zeigt die Krätzmilbenfälle in Gemeinschaftseinrichtungen, die meldepflichtig waren. Foto: Heinz Stelte/Grafik

Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Die Redewendung »Da kriegt man ja die Krätze« kennt jeder. Krätzmilbenbefall oder Skabies trete in Bielefeld eher sporadisch auf und sei zudem eine »leicht behandelbare Erkrankung«, sagt Dr. Peter Schmid, Leiter des Bielefelder Gesundheitsamtes. Die Behörde habe, so Dirk Cremer (Gesundheitsplanung) zum ersten Mal belastbare Zahlen für Bielefeld zusammengestellt. Für die Krätze gebe es nämlich keine Meldepflicht – es sei denn, sie tritt in Gemeinschafteinrichtungen wie Kitas, Schulen, Klinken, Unterkünften oder Seniorenheimen auf.

Ein Ergebnis: In Bielefeld wurden im vergangenen Jahr 125 Krätze-Fälle in Gemeinschafteinrichtungen behandelt – zwar eine geringfügige Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren, aber, so Schmid, »nicht dramatisch«. 2019 seien (bis Mitte April liegen Zahlen vor) 95 Fälle aktenkundig geworden. Ambulant versorgt worden seien im vergangenen Jahr 1653 Menschen, die unter Krätze litten (Privatpatienten sind dabei nicht erfasst).

0,5 Prozent der Bevölkerung würden von der Krätzmilbe heimgesucht. Betroffen seien vor allem Kinder unter 15 Jahren. Übertragen würde die Krätze durch längere, großflächige Hautkontakte, nicht aber etwa durch Händeschütteln oder Umarmungen. Dr. Schmid geht davon aus, dass das die Anzahl der Krätzefälle in den vergangenen Jahren nicht gestiegen sei, wohl aber die Anzahl der Meldungen.

Die Krätze zu diagnostizieren, so Schmid, sei schwierig, »selbst für Fachärzte«: »Oft bleibt es beim dringenden Verdacht.« Es würden Tabletten und/oder Cremes helfen. Wünschen würde er sich, so Schmid, »zeitnahe Arzttermine für die Betroffenen«. Es müsse dabei nicht unbedingt ein Facharzt aufgesucht werden.

Die Krankheit könne sich sehr in die Länge ziehen, wenn – etwa in einer Familie – mehrere Menschen befallen seien, aber nicht gleichzeitig behandelt würden. »Dann kommt es zu einem Ping-Pong-Effekt.« Er könne verstehen, dass die Betroffenen darunter sehr leiden würden.

Die Symptome: Brennen auf der Haut und starker Juckreiz. Dunkle Linien in der Haut würden die Milbengänge kennzeichnen. Es bildeten sich stecknadelgroße Bläschen, gerötete Knötchen oder Pusteln.

»Ernsthaft belastbare Zahlen liegen nicht vor.«

Anders als in Deutschland sei die Gefahr in tropischen Ländern, an Krätze zu erkranken, ungleich höher. Schmid sagt, dass 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung solcher Länder befallen sein könnten. Mit den jetzt ermittelten Fallzahlen liege Bielefeld unter den landesweit gemeldeten Krätzefällen.

Dirk Cremer und Peter Schmid gehen von der Annahme aus, dass die Krätzmilbe derzeit durch beengte Wohn- und Unterbringungsverhältnisse häufiger übertragen wird als etwa im Zeitraum zwischen 2005 und 2012, als insgesamt nur 280 Fälle gemeldet wurden. Beide betonen aber, dass es sich dabei um eine Vermutung handele, denn: »Ernsthaft belastbare Zahlen liegen nicht vor.«

Schmid sagt, für die Bekämpfung der Krätzmilbe sei es entscheidend, dass die Betroffenen und deren Angehörige sich streng an die Therapie-Anweisungen hielten.