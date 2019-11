Sechs Tage lang war Blitzer »Bernhard« an der Detmolder Straße im Einsatz – etwa 20 bis 30 Meter entfernt von der Stelle des tödlichen Unfalls. Im Dezember soll es nach Angaben des Ordnungsamts weitere Messungen an der Straße geben. Foto: Bernhard Pierel

Von Stefan Biestmann

»Die Zahl der Verstöße ist aber für den Zeitraum nicht auffällig hoch«, berichtet Norman Rosenland, beim städtischen Ordnungsamt zuständig für Verkehrsordnungswidrigkeiten. Zudem müssten die meisten geblitzten Fahrer nur ein Verwarngeld zahlen, da sie maximal um 20 Stundenkilometer das Limit überschritten hätten.

Der Unfall am 20. Oktober hatte bundesweites Medieninteresse ausgelöst. Ein mit sieben Menschen besetzter Opel Zafira war auf der Detmolder Straße aus ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und prallte gegen eine Mauer. Die Insassen waren auf dem Rückweg von einer Hochzeitsfeier.

Schnell wurden Forderungen von Bürgerinitiativen wieder laut, auf der Detmolder Straße eine Tempo-30-Zone einzurichten. Dagegen erklärte die Polizei, dass es keine Häufung von Unfällen in dem Abschnitt zwischen August-Bebel-Straße und Teutoburger Straße gebe. Das Ordnungsamt postierte vom 12. bis zum 17. November Blitzer »Bernhard« an der Detmolder Straße. »Die Anlage stand etwa 20 bis 30 Meter vom Unfallort entfernt«, sagt Norman Rosenland. An der Stelle sei es nur möglich, stadtauswärts zu blitzen.

Im Dezember wird erneut an der Detmolder Straße geblitzt

Von den 199 geblitzten Fahrern müssten sich die beiden negativen Spitzenreiter auf ein einmonatiges Fahrverbot einstellen – neben zwei Punkten in Flensburg, einem Bußgeld in Höhe von 160 Euro plus Bearbeitungsgebühr in Höhe von 28,50 Euro. Insgesamt müssen 28 von ihnen ein Bußgeld zahlen: 21 Geblitzte waren 21 bis 25 Stundenkilometer zu schnell (80 Euro Bußgeld), fünf waren 26-30 Stundenkilometer zu schnell (100 Euro Bußgeld). 171 Fahrer müssen ein Verwarngeld zahlen: 127 von ihnen waren maximal 15 Stundenkilometer zu schnell (25 Euro), 44 bis zu 20 Kilometer pro Stunde zu schnell (35 Euro).

Im Dezember soll »Bernhard« erneut in der Nähe des Unfallorts blitzen – in beide Richtungen. Das Amt für Verkehr wird dann laut Rosenland die Messungen analysieren »und über konkrete Maßnahmen wie zum Beispiel ein Tempolimit entscheiden«.

Amt für Verkehr entscheidet über Konsequenzen

Einfließen wird in die Analyse auch eine Verkehrszählung des Ordnungsamts an der Ecke Detmolder Straße/Teutoburger Straße zwischen dem 28. Oktober und dem 6. November. Das Ergebnis: Der Anteil hoher Geschwindigkeitsüberschreitungen stadteinwärts sei akzeptabel. »Aber in Fahrtrichtung stadtauswärts sind hohe Geschwindigkeitsüberschreitungen zu häufig.« Pro Tag seien hier sechs Fahrer mit mindestens 81 Stundenkilometer unterwegs gewesen, also im Bereich eines Fahrverbots – und 38 mit mindestens 71 Kilometern pro Stunde.