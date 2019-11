Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Vor mehr als fünf Jahren, am 1. August 2014, zog das Bankhaus Lampe vorübergehend vom Stammhaus am Alten Markt in ein »Übergangsquartier« an der Hermannstraße. Am Donnerstagabend wurde mit 200 Gästen die Wiederöffnung der Niederlassung hinter den historischen Fassaden gefeiert.