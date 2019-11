Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Das Schicksal der bedrohten Mufflon-Herde im Teutoburger Wald ist deutschlandweit ein Thema. Die Online-Petition gegen den Totalabschuss der Tiere haben bis Donnerstag 78.332 Menschen unterschrieben. Zwei Bielefelder gehen die Rettung der Bergschafe jetzt von der modischen Seite an.

Marcel Lossie überzeugte Moritz Waltke, seinen ehemaligen Azubi, heute Mit-Inhaber von Bitex (Textildruck Stickerei Bielefeld), eine kleine Kollektion aufzulegen, die als Motiv einen prächtigen Mufflon-Kopf mit Hörnern zeigt. Lossie ist leidenschaftlicher Wanderer: »Im Teuto lege ich jedes Jahr bestimmt 1000 Kilometer zu Fuß zurück.« Er hat die Tiere mehrfach gesehen und mag sich »seinen« Teuto ohne Muffelwild nicht vorstellen.

Lossie und Waltke haben deshalb entschieden, von jedem verkauften Mufflon-T-Shirt, Kapuzen-Pulli, Mütze (mit abnehmbarem Kunstfell-Bommel) und Beutel fünf Euro für den Bielefelder Wald zu spenden. Lossie: »Fünf Euro für fünf Quadratmeter Wald, die damit aufgeforstet werden können.« Abgewickelt werden soll das alles über den Verein in Gründung namens »Bielewald«.

Kollektions-Idee »keine zwei Wochen alt«

Moritz Waltke und Marcel Lossie haben schnell gehandelt: Die Kollektions-Idee sei »keine zwei Wochen alt«. Bitex-Grafiker hätten das Motiv, den Bergschaf-Kopf mit den gekrümmten Hörnern, entworfen. Für die Mütze sei eine Stickkarte erstellt worden. Die gesamte Kollektion sei in Grautönen gehalten (Beutel: naturfarben) und das Material sei fair gehandelte Bio-Baumwolle. Waltke hofft auf rege Nachfrage zum einen in seinem stationären Geschäft an der Artur-Ladebeck-Straße 151, vor allem aber online (bitex-berufsbekleidung.de/produktkategorie/mufflon-aktion).

Marcel Lossie sagt, er wisse, dass Spendengeld der Mufflon-Herde nicht helfe. Er wolle »eine Lobby für den Wald« schaffen, der schließlich auch Lebensraum der Herde sei. Lossie: »Der Mufflon-Kopf ist Symbol für den Teutoburger Wald. Wir wollen sichtbar machen, dass der Wald Probleme hat.« Die eigentliche Heimat der Mufflons sind die Inseln Korsika und Sardinien. Ihre Vorgänger wurden aber in den 1960er Jahren im Teutoburger Wald angesiedelt. Um die Bergschafe dauerhaft zu erhalten, setzen Lossie und Waltke nicht zuletzt auf die Stadtverwaltung und Oberbürgermeister Pit Clausen.

Rückendeckung von allen Parteien

Der hat im Ausschuss für Umwelt in dieser Woche Rückendeckung von allen Parteien dafür bekommen, dass er alle rechtlichen Möglichkeiten beschreiten will, um den Totalabschuss der Tiere zu vermeiden. Die ortstreue Herde lebt in einem Waldstück zwischen Tierpark, Dornberger- Steinhagener- und Bergstraße dessen Eigentümerin die Klasing’sche Familienstiftung ist.

Die Stiftung beantragte erstmals 2007 den Abschuss des Muffelwildes, weil die Tiere erhebliche Schäden am Forst anrichten würden – 5000 Euro pro Jahr werden genannt. Das Verwaltungsgericht Minden entschied 2013 im Sinne der Stiftung, die Stadt legte Berufung ein. Das Oberverwaltungsgericht Münster wies die Berufung Anfang November zurück. Derweil haben sowohl Hegegemeinschaft Muffelwild wie Kreisjägerschaft Hubertus die Mitwirkung an einem Abschuss verweigert.