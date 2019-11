Am Jahnplatz sind Projektarbeiten gestartet. Foto: Bernhard Pierel

Von Michael Schläger

Ursachen: Die sind nicht in Bielefeld, sondern in Düsseldorf, Berlin oder Brüssel zu suchen. Dort sitzt das Geld locker und wird über diverse Förderprogramme an anfällige Kommunen verteilt, wie gerade 18 Millionen Euro für den Jahnplatz-Umbau und 3,5 Millionen für ein Fahrradparkhaus . Die Krankheitserreger können auch »Gute Schule 2020«, »EFRE« oder »Kom­invest« heißen.

Risikofaktoren: Nicht jeder Kontakt mit den Keimen führt gleich zu einer Erkrankung. Jeder einzelne für sich ist eher harmlos, kann sogar Gutes bewirken. Nur wer mit vielen auf einmal in Berührung kommt, beginnt darunter zu leiden.

Symptome: Rastlosigkeit in der Beschlussfassung, Überforderung bei denen, die das Beschlossene umsetzen sollen. Zunehmender Stress führt dazu, dass Planungsdetails nicht hinreichend durchdacht sind. So ist es auch beim neuen Jahnplatz mit Radwegen und Fußgängerübergängen, mit Busspuren und fehlenden Alternativrouten für den Autoverkehr.

Komplikationen: Die Keime, also die Zuschüsse, lösen einen ungemeinen Druck aus. Denn das Tückische an ihnen ist, dass sie schnell absorbiert werden müssen, das Geld innerhalb enger Fristen ausgegeben sein muss. Sonst droht ein finanzieller Kollaps, bliebe die Stadt auf halb fertigen Bauruinen sitzen und müsste deren Fertigstellung selbst bezahlen.

Diagnose: Eine Diagnose lässt sich bei Projektitis anfangs nicht leicht stellen. Im Gegenteil: Die Patientin Stadt fühlt sich nach der Ansteckung zunächst noch pudelwohl. Krankheitserscheinungen treten erst auf, wenn es zu unerwarteten Wechselwirkungen kommt, etwa beim Jahnplatz-Umbau festgestellt wird, dass die Zuschüsse allein nicht reichen, immer höhere finanzielle Anforderungen gestellt werden.

Therapie: Gegen Projektitis hilft nur eines, und das ist mehr Zeit. Dann bleibt die Stadt gegen das, was sie süchtig machen kann, immun. Dann wird aus Projektitis ein vernünftiges Projektmanagement. Doch das schafft Bielefeld nicht allein. Da dürfen die in Düsseldorf, Berlin oder Brüssel die anfällige Patientin nicht überfordern. Mit Projektitis ist es wie mit gutem Essen: Nur Übermaß macht krank.