Die etwa 100 Senioren hätten in Einrichtungen anderer Träger, in AWO-Einrichtungen in der Region sowie im Klinikum Mitte in Bielefeld alle ein befristetes Zuhause gefunden. Die Gäste der Tagespflege Baumheide werden zukünftig in Räumlichkeiten der Markus-Gemeinde in Bielefeld betreut, so Tälkers.

Alle Umzüge seien reibungslos verlaufen, erklärt der AWO-Sprecher. Vor allem für die Gruppe der Senioren, die in das Klinikum Mitte eingezogen sind, sei zunächst ein wohnliches Umfeld geschaffen worden. Zur Dauer der externen Unterbringung der Bewohnerinnen und Bewohner könne noch nichts gesagt werden, erklärt Tälkers. Der Renovierungsplan für die Einrichtung am Wacholderweg werde aktuell erstellt und abgearbeitet. Für die AWO steht aber fest, dass es danach ein neues Seniorenzentrum Baumheide geben werde.

Wie berichtet, hatte sich die AWO dazu entschlossen, das Seniorenzentrum Baumheide für eine Sanierung zu schließen, nach dem es dort im Sommer zwei Todesfälle und zuletzt im Oktober einen Krankheitsfall durch Legionellen gegeben hatte.