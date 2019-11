Von Hendrik Uffmann

Bielefeld (WB). Im Fall der Legionellen-Kontamination im Seniorenzentrum Baumheide, bei dem vier Menschen an den gefährlichen Keimen erkrankten und zwei von ihnen an der Infektion starben, hat das Gesundheitsamt nun einen detaillierten Ablauf der Geschehnisse vorgelegt. Genannt werden in dem zehnseitigen Bericht, der morgen im Sozial- und Gesundheitsausschuss vorgelegt wird, auch Fehler bei der Bekämpfung des Problems.

So seien Filter nicht richtig eingesetzt und Wasser in den Leitungen nicht stark genug erhitzt worden, um die Keime abzutöten, eine Gefährdungsanalyse sei »untauglich« gewesen.Als Folge will jedoch auch das Gesundheitsamt die eigene Bearbeitung des Falls überprüfen.

Ein erhöhter Wert an Legionellen in der Trinkwasserversorgung in dem Seniorenzentrum war laut Bericht erstmals am 23. April dieses Jahres bei einer Routineüberprüfung aufgefallen. Dieser lag bei 4300 Legionellen (KBE) pro 100 Milliliter – als hohe Kontamination gelten Werte von 1001 bis 10.000, als extrem hohe Kontamination Werte über 10.000.

Die Wassertemperatur sei damals erkennbar zu niedrig gewesen. Am 24. April habe die Behörde den Heimbetreiber nach einer Gefährdungsanalyse gefragt. Am 3. Juni habe die AWO dann gemeldet, wer diese erstellt.

Gefährdungsanalyse Falsch

Am 15. Juni erkrankte ein Bewohner dann an einer Legionellose, er wurde am 21. Juni in ein Krankenhaus gebracht. Am 26. Juni wurde eine Mitarbeiterin des Heims krank. Die Fälle wurden dem Gesundheitsamt jedoch nach eigener Darstellung erst am 4. und 5. Juli durch einen Laborbefund bekannt. Daraufhin fragte die Behörde am 5. Juli erneut nach der Gefährdungsanalyse. Diese sei untauglich und es müsse ein neues Gutachten erstellt werden, habe der Träger daraufhin geantwortet. Am 4. Juli seien laut Träger Sterilfilter eingebaut worden. Am 5. Juli lagen die Werte dennoch bei bis zu 11.000 KBE. Daraufhin habe das Amt am selben Tag angewiesen, Sterilfilter einzubauen und ein Duschverbot auszusprechen. Am 15. Juli war dann der erkrankte Bewohner gestorben.

Am 19. und 22. Juli seien dann die Ergebnisse der am 9. und 10 Juli entnommenen Proben eingegangen – mit Werten von bis zu 16.000 KBE. Am 25. Juli wurde dann ein dritter Krankheitsfall gemeldet, einen Tag später starb die am 26. Juni erkrankte Mitarbeiterin. Auf Nachfrage vom 6. August habe die AWO Mängel beim Einbau der Filter eingeräumt.

Daraufhin wurde eine thermische Desinfektion gestartet. Ende August wurden dennoch Werte von 5800 KBE gemessen – laut Gesundheitsamt war die Wassertemperatur immer noch zu niedrig. Nach einem Austausch der Filter und weiterer thermischer Desinfizierung hob das Gesundheitsamt das Duschverbot am 13. September auf. Am 25. Oktober wurde bestätigt, dass ein weiterer Bewohner mit den Keimen infiziert war.

Nicht überall Filter

Bei einer Begehung sei dann am 30. Oktober festgestellt worden, dass noch nicht alle Waschtische mit einem Filter ausgerüstet worden gewesen waren. Dies habe aber als Vorsichtsmaßnahme geschehen sollen, da nicht klar gewesen sei, wie es zu dem vierten Krankheitsfall kommen konnte. Am 28. Oktober hatte die AWO mitgeteilt, das Heim vorübergehend zu schließen. Am 30. Oktober ordnete das Gesundheitsamt an, alle Duschschläuche abzumontieren, um jegliches Duschen auszuschließen. Am Freitag hatte die AWO dann gemeldet, dass alle Bewohner in anderen Einrichtungen untergebracht wurden.