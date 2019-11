Ungewohnter Anblick: Die Sparrenburg erstrahlt in Orange. Die Aktion gehörte zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB). Die Sparrenburg erstrahlte am Montag in Orange – wie viele andere Gebäude weltweit. Es war ein farbliches Zeichen zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen.