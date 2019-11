Bielefeld (WB/MiS). Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) hat sich für eine kleinere Variante des Fahrradparkhauses am Jahnplatz ausgesprochen. Dafür bekommt er Lob von seinen Parteifreunden und erntet Kritik von BiMi und BfB.

»Die Umgestaltung des Jahnplatzes wird für alle Bielefelderinnen und Bielefelder besser«, ist SPD-Fraktionschef Georg Fortmeier überzeugt. Es gebe mehr Flächen für Fußgänger, kluge Radwege, eine deutlich schönere Gestaltung, mehr Bushaltestellen, eine durchgängige Busspur, und die Autos könnten trotzdem weiterhin den Jahnplatz überfahren. »Die Quadratur des Kreises ist also gelungen«, so Fortmeier. Gleichzeitig wird Stickstoffdioxid-absorbierender Beton genutzt, um die Luftverschmutzung zu reduzieren sowie ein Verkehrsleitsystem eingeführt. »Das sind große Fortschritte, die wir uns nicht von CDU und anderen schlechtreden lassen werden.«

Die SPD will auf dem Platz auch Außengastronomie. »Die Menschen sollen sich auf dem Platz aufhalten können. Dazu müssen wir aber die viel zu großen Eingänge des Jahnplatzforums verlegen und entfernen. Sie klaffen wie eine große Wunde im Jahnplatz«, meint Fraktionsgeschäftsführer Björn Klaus. Er spricht sich deshalb für den Rückkauf des Jahnplatz-Forums aus. Es sei ein Fehler gewesen, das Forum zu verkaufen. »Der Investor hat sich um nichts gekümmert, und wir müssen da jetzt eine Lösung für die Stadt finden«, so Klaus.

»Der wirkliche Bedarf liegt aber beim Hauptbahnhof.«

Das geplante Fahrradparkhaus sei ein wichtiger Baustein von Vielen bei der Umsetzung der Verkehrswende. Er bietet für die Radfahrer mit teuren E-Bikes den Vorteil, das Rad sicher abstellen zu können, findet SPD-Ratspolitiker Sven Frischemeier. »Der wirkliche Bedarf liegt aber beim Hauptbahnhof. Dort werden wir in den kommenden Jahren mehr machen müssen. Deshalb wollen wir am Jahnplatz auch nicht die ganz große Lösung für das gesamte Forum.« Die restliche Fläche des Forums könne beispielsweise über einen Ideenwettbewerb entwickelt werden.

Die Aussage »Der Jahnplatz wird für zwei Jahre gesperrt« sei nicht korrekt, finden die Soziademokraten. Der Platz werde in der Bauphase zeitweise für den Autoverkehr gesperrt. Gleichzeitig könnten Busse, Radfahrer und Fußgänger weiterhin über den Jahnplatz fahren und gehen.

Die Bielefelder Mitte (BiMi) kritisiert die seit Dienstag vorliegende neue Beschlussvorlage zum Fahrradparkhaus. Danach sollen die jährlichen Folgekosten halbiert werden. »In der bis Montag gültigen Beschlussvorlage schlugen neben den Investitionskosten von neun Millionen Euro städtischem Eigenanteil und 3,5 Millionen Fördermittel, alles Steuergelder, 1,9 Millionen jährliche Folgekosten zu Buche, rechnet BiMi-Fraktionschefin Dorothea Becker vor.

Ludwig: »Beenden Sie diesen teuren Spuk, bevor es zu spät ist!«

Es sei mühsam, sich durch die seitenlangen Ausführungen durchzuarbeiten, um herauszufinden, wieso die jährlichen Folgekosten jetzt nur noch eine Million Euro betragen sollen. »Die Recherche lohnt, macht sie doch deutlich, dass hier von jeglicher Kosten-Nutzen-Analyse abgewichen wurde«, so Becker. Fazit ist nämlich, dass bei fast gleich hohem Invest nur noch maximal 1000 statt der ursprünglich geplanten 1700 Stellplätze gebaut werden sollen. Für die jährlichen Folgekosten seien Personalkosten und sonstige Ausgaben heruntergerechnet worden, Abschreibungen gar nicht erwähnt, so dass tatsächlich stattliche 1,2 Millionen Euro bei den Folgekosten gestrichen worden seien.

»Geradezu unverantwortlich« sei die Sturheit von Oberbürgermeister Clausen beim Festhalten an den »absurden Planungen« zum Jahnplatz, findet BfB-OB-Kandidat Rainer Ludwig. Die Zeche werde der Bielefelder Bürger zahlen. »Groteske Fehlplanungen wie das unterirdische Fahrradparkhaus, die breiten Fahrspuren allein für die Fahrräder und Busse mit Kosten von über 30 Millionen werden nie und nimmer in der verbindlichen Bauzeit von drei Jahren kassenwirksam abgerechnet werden können«, so Ludwig. Bielefeld habe dann die Kosten ganz allein zu tragen.

»Ganz abgesehen davon, dass diese Planungen nicht einmal ansatzweise den Jahnplatz optisch aufwerten.« Obwohl viele fachkundigen Stimmen auf diese fatale Entwicklung hinwiesen, scherten sich das Paprika-Bündnis und OB nicht um diese kommende Kostengefahr für die Stadt. Ludwig: »Mit Verlaub, Herr Oberbürgermeister: Das ist unverantwortlich! Beenden Sie diesen teuren Spuk, bevor es zu spät ist!«